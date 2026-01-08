「裝熱油竟像丟炸彈」很多人天天用卻不知道！她不鏽鋼爆炸毀容 3種危險餐具被點名

廚房隱形危機曝光！女子用錯碗裝熱油遭炸傷。（翻攝自抖音）

哪些碗最危險？不鏽鋼碗耐摔、好清洗又不易生鏽，長年被視為居家廚房的「萬用餐具」。不過近日中國湖北一名女子在料理過程中，因使用不當以不鏽鋼碗盛裝高溫熱油，意外引發碗體炸裂，造成臉部與身體多處燙傷，引發外界對「哪些碗不能裝熱油」的關注與討論。

為什麼不鏽鋼碗會爆炸？ 雙層結構成關鍵

根據中國媒體報導，該名女子當時使用的是雙層不鏽鋼碗。這類碗款為了達到隔熱、防燙效果，內部設計為中空結構，夾層中封存空氣。

當超過150°C以上的高溫熱油倒入碗中，碗內空氣因受熱急速膨脹，壓力瞬間升高，一旦超過容器可承受極限，就可能導致碗體破裂甚至爆開，熱油四濺，增加嚴重燙傷風險。

哪些碗不能裝熱油？ 玻璃碗、薄陶瓷碗也上榜

除了雙層不鏽鋼碗，專家也提醒，家中還有幾種常見餐具同樣不適合盛裝熱油：

玻璃碗

一般玻璃材質韌性較低，耐熱能力有限。當高溫油品倒入時，內層快速受熱膨脹，但外層仍維持常溫，強烈溫差容易造成玻璃瞬間碎裂，導致割傷與燙傷。

薄型陶瓷碗

質地較薄的陶瓷同樣受到熱脹冷縮影響。高溫油品接觸常溫陶瓷時，內外溫差過大，可能產生結構破裂風險，尤其使用年久或已有細裂痕的碗，更容易發生意外。

熱油該用什麼裝？ 3種相對安全的容器選擇

若料理時需要暫時盛裝炸物或高溫食用油，以下容器被認為相對安全：

耐熱玻璃容器

選購時應確認標示「高硼矽玻璃」、「耐高溫」等字樣，確保能承受高溫變化。

單層不鏽鋼碗

可輕敲碗身確認沒有空心聲，邊緣較薄、無隔層設計者較為適合。

厚實陶瓷碗

使用前可先以溫水預熱，降低溫差衝擊，避免瞬間受熱造成裂損。

選對容器比想像中重要

專家指出，許多廚房意外並非操作失誤，而是對容器耐熱性認知不足所導致。看似耐用的餐具，在錯誤使用情境下，仍可能成為潛在危險來源。料理高溫食材時，選擇合適容器、避免溫差過大，是降低事故風險的重要關鍵。

