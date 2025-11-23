裝甲兵休假攀「八唐縱走」失聯 曾傳訊女友「剩1KM下山」

台中市 / 綜合報導

台中市一名江姓現役裝甲兵，21日一早獨自一人前往台中和平山區，攀爬「八唐縱走」路線，途中曾留下地圖定位，也向女友傳訊息說「只剩1公里就下山了」，但之後卻從此音訊全無，親友急忙報警，並在臉書社團發文協尋。台中市消防局獲報後，已經組成搜救隊，將擴大範圍搜索。

登山民眾說：「只能沿途一直看離線地圖，一直修正，而且很滑。」在陡峭的山路上一步一步往上走，沿路上能站在高處瞭望廣過的視野，這條登山路線位在台中市和平山區，從谷關七雄之首的八仙山走到唐麻丹山，也就是俗稱的「八唐縱走」，吸引不少登山客來挑戰，但卻傳出一名在陸軍十軍團586旅擔任裝甲兵的江姓男子，上山攀登挑戰卻因此失聯。

各大登山社團都陸續貼出協尋文，希望有路過的山友可以幫忙留意，江姓男子的登山路線，是從唐麻丹山一路走往八仙山，原定的登山路線路途大約13.71公里，21日上午7點26分從唐麻丹山登山口起登，中午12點52分，留下的座標位置接近夢幻谷瀑布，下午16點33分登頂返程，晚間19點11分傳訊息給女友說剩下一公里就下山，卻從此音訊全無。

貼文底下，有當天同樣去攀登八唐縱走的網友說，那天有在停車場遇到他，比他早10分鐘起登，但回到停車場都沒有再遇見，登山民眾說：「要看好布條再走，不然錯了就很麻煩。」

這條全長超過13公里的八唐縱走路線，除了山路不好走之外，專家認為更難的點，就是路徑複雜如果切錯稜線，後續風險重重，登山專家彭小姐說：「到八仙山的三角點，到蝴蝶谷的時候，那一段路很複雜，幾乎沒有路徑，登山者會各走各的路，如果切錯一個稜線的話，就切到別的地方去了，唯一有可能就是迷路，切錯稜線才有可能再摔下去。」

江姓男子趁休假期間，獨自攀登挑戰至今卻依然失聯，台中市消防局已經組成搜救隊上山進行搜索，家屬焦急也擔心，希望最後能等到好消息。

