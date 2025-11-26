裝甲兵失聯6天找到了！挑戰「八唐縱走」獲救 毫髮無傷「還比讚」

江姓裝甲兵21日攀登八唐縱走，不過當日晚間傳訊給女友稱「還剩1公里」後就失聯，今日上午終於被搜救人員尋獲。翻攝自登山通報站臉書



陸軍十軍團586旅一名江姓裝甲兵，21日早晨趁休假獨自前往台中和平挑戰「八唐縱走」，不料當晚傳訊給女友稱「剩1公里」後就失聯，親友昨日（11/25）公布最後身影找人，如今傳出好消息，搜救人員今日（11/26）順利尋獲江男，且獲救時全身毫髮無傷，甚至還能對著空拍機比讚報平安。

江姓裝甲兵的親友近日在各大社群發文表示，江男21日早晨至台中市和平區登山，當天上午7時26分許從麻丹山登山口出發，行經蝴蝶谷，並於中午12時52分在靠近夢幻谷處留下座標。下午4時33分許，江男成功登上八仙山後隨即折返，並於當晚7時11分和女友聯繫，表示「剩1公里下山」，隨後就持續失聯至今，讓周遭親友相當焦急，25日發文協尋，並動員消防、軍方、民間團體及林保署等單位，合計超過百人次投入協尋。

廣告 廣告

貼文曝光後，有山友透露曾在登山口停車場遇見江男，也有人指出「八唐縱走」路線地勢陡峭、布滿濕滑路段，加上岔路繁多，「如果切錯稜線，很可能一迷就是好幾天。」

經過數日搜索，搜救人員終於在今日上午10時左右，透過空拍機在松鶴二溪上游溪谷發現江男，且被尋獲時外觀上看來未受傷，看見空拍機還對著鏡頭揮手、比大拇指，表達自己平安無事，精神狀態看起來相當良好。至於江男失聯具體原因，以及如何在野外存活這麼多日，仍待進一步釐清。

更多太報報導

4家化粧大廠中鏢蘇丹紅！歐萊德董座哽咽「永久停產2養髮液」 退換貨資訊一次看

習近平罕見致電川普 《紅色賭盤》作者：繞過高市早苗直攻背後老大

陳曉憔悴現身！網驚：怎麼瘦成這樣？ 新劇與前妻陳妍希撞檔