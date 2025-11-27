中部中心 ／ 中部綜合報導

陸軍10軍團江姓裝甲兵，在山區失聯六天，幸運獲救。搜救人員透露，為了找人，他們拿著同款電信門號上山，依循同樣的登山路線找人，透過手機和基地台的"握手"訊號，縮小範圍。此外，裝甲兵除了摔落的地方有溪水，他還帶了3根能量棒與哨子等救命神器，才能奇蹟生還。





裝甲兵在失聯六天獲救 搜救隊員透露 利用基地台的握手訊號比對找人。（圖／翻攝畫面）









獨自登山江姓裝甲兵，順利獲救，躺在擔架上被送出來，意識清楚，雙手合十向搜救隊員致謝，失聯六天成功獲救，外界好奇，搜救隊員除了徒步搜尋，是怎麼利用科技幫忙找到人？關鍵就在手機和基地台的連線訊號，也就是俗稱的握手，搜救隊員比對訊號，發現江姓男子，可能下山時，沒有按照原規劃路線下山，加上，知道他在八仙山，腳有抽筋的狀況，疑似想抄近路趕快下山，最後不慎摔落270公尺深的土坡。

裝甲兵身上帶有能量棒 他說共有三根 一天吃半根 撐到搜救隊員找到他。（圖／民視新聞）





搜救隊員，利用科技找人，另外他這六天是怎麼渡過的？也令人好奇，因為摔落山坡，包含士兵的，眼鏡、頭燈和手機，全都噴散。也好險，他背包內有帶上能量棒，掉落地方剛有溪水，以及哨子狂吹，讓他保住一命3根能量棒一天吃上半根，餓了就喝溪水，靠著撐下去的信念，終於等到搜救隊員發現了他。江姓裝甲兵，登山經驗不算豐富，這次挑戰獨攀差點回不來，所幸平安獲救，目前在醫院休養，替這起山域驚魂，畫下句點。





原文出處：裝甲兵失聯6天獲救 搜救員利用基地台「握手」訊號找人

