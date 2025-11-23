裝甲兵攀登「八唐縱走」失聯 最後訊息傳給女友：剩1公里下山

江姓裝甲兵獨自騎車前往攀登「八唐縱走」。（圖／翻攝自登山通報站）





一名江姓現役裝甲兵21日在台中和平區攀登「八唐縱走」（唐麻丹山-蝴蝶谷-夢幻谷-八仙山），並在當天還跟女友聯絡，剩1公里下山，卻直到22日凌晨都沒有返家或跟親友連絡。親友驚覺有異之後，立刻向警消報案，並在登山社團上發文協尋，希望山友能夠提供線索。

服役於586旅的江姓裝甲兵，21日休假時獨自騎乘機車，前往台中和平區從唐麻丹山入山進行「八唐縱走」，女友在最後一次與江男聯絡之後，卻等到22日凌晨都沒等到人，於是在立刻報案。消防隊獲報後，出動「和平分隊」與「谷關分隊」前往搜救。

監視器記錄下騎車經過的最後身影。（圖／翻攝自登山通報站）

親友也在登山社團上提供江男留下的最後座標，監視器紀錄下的最後身影，是他騎機車經過松鶴部落的松鶴三巷一帶，希望有山友能夠提供線索協尋。

