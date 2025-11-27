裝甲兵獨攀八唐縱走失聯6天 奇蹟生還全靠3根能量棒

陸軍十軍團568裝甲旅江姓士兵於11月21日獨自挑戰台中八唐縱走路線後失聯6天，昨（26日）奇蹟出現獲救，令人驚訝的是他竟然毫髮無傷。據悉，他是靠背包裡的3條能量棒撐過這幾天。

江姓裝甲兵看來毫髮無傷，還對空拍機鏡頭比讚，狀態看來很好。 （圖／飛馬勇士提供）

25歲江姓士兵21日清晨騎機車抵達松鶴端登山口，於7點26分開始攀登，中午12時52分曾留下座標位置，下午4點33分成功登頂，但就在回程時出事，晚間7點11分他傳訊息告知女友「剩1公里就下山」之後就失聯。據悉，男子返程時不慎跌倒，導致他的裝備和手機、眼鏡不見，被迫與外界失聯。

廣告 廣告

台中市消防局、軍方及民間搜救團體合計出動上百人展開地毯式搜索，軍方還派出24名精英特戰兵支援，26日上午9點左右，搜救人員在山谷間聽見吹哨子的聲響，隨即操控空拍機飛過去，終於找到江姓士兵，當下他狀況良好，還能對鏡頭比讚。

搜救畫面。 （圖／中天新聞）

根據《中時新聞網》報導，江姓士兵失聯這6天都靠著放在背包的能量棒補充體力，每天吃半根，還有喝溪水，所幸能量棒全部吃完不久後也幸運獲救。

延伸閱讀

影/北投人氣冰店「水龜伯」旁驚見大火！「濃煙狂竄」60勇消灌救

影/國3「7車追撞」最新！「車變鐵球」6人緊急送醫

台中媽11樓推下男嬰亡！高大成推測「不是我的」燃殺機