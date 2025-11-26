裝甲兵獨攀失聯６天 奇蹟存活

江姓士兵攀登台中八唐縱走失聯六天，台中市消防局昨日經由空拍機發現失蹤者，看起來尚無大礙。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍∕台中報導

陸軍十軍團五八六裝甲旅二十五歲江姓士兵，二十一日攀登台中八唐縱走失聯六天，軍方請求出動消防、民團、林保署共百餘人次，二十六日上午利用哨音及空拍機，在松鶴二溪上游溪谷被尋獲，發現江男還能站立，意識清楚，奇蹟存活，下午一時五十五分，搜救的特戰人員已接觸到江男，但詳細情況仍不明，搜救人員將陪同江男回登山口。

消防局表示，昨日上午九時五十分左右，由搜救人員於南松鶴山附近溪谷發現失蹤者，搜救人員於步道行走時，聽到求救聲及哨音，搜救人員高喊江男名字，確認是江男無誤，就利用空拍機搜尋，發現江男，江男不僅豎起拇指，表示平安，並拿著外套揮舞，由於江男人還能站立，看起來情況不錯。

江姓士兵失聯六天，台中市消防局會同中部國搜中心及國軍等人員兵分四路，連續多日上山搜索。（記者陳金龍翻攝）

消防局表示，昨日下午一時五十五分，搜救的特戰人下切到溪谷，目前已接觸到江男，由於江男的情況還不錯，搜求人員將架設繩索等將江男拉上去，陪同江男返回松鶴部落的登山口。

江男是於二十一日清晨五時多，獨自騎著機車到和平區麻丹山登山步道的登山口，機車停在登山口前，就獨自進行唐八縱走，行走路線包括唐麻丹山、蝴蝶谷、夢幻谷、八仙山，當天中午曾留下座標位置，下午四時多登頂返程，晚上七時和女友通訊表示「只剩一公里」，後來就無法聯絡上。

江男的父親於二十二日凌晨二時多報案，台中市消防局等人員兵分四路，連續多日上山搜索，昨日上午第三組國軍搜救人員於南松鶴山附近的溪谷發現江男。