「他還活著！」江姓裝甲兵獨自登山失聯六天後奇蹟獲救！國軍、消防及山難救助協會共動員131人展開搜救，最終在26日透過空拍機成功定位，並抵達他受困的溪谷位置。獲救時，江男雖然臉部有輕傷且鞋子遺失，但整體精神狀況良好，能夠自行站立行走。江父在消防隊外守候時表示，這幾天的等待是一種煎熬，他對所有參與搜救的人員表達由衷感謝。

裝甲兵登山失聯六天奇蹟獲救！空拍機揮手吶喊「救我」。(圖／TVBS)

一名十軍團江姓裝甲兵在谷關山區獨自登山失聯六天後，於26日奇蹟獲救。這起驚險事件從11月21日開始，該裝甲兵原本與親友保持聯繫，但在告知只剩一公里就能下山後便失去音訊。國軍、消防及山難救助協會共動員131人參與搜救行動，最終透過空拍機成功定位，並在26日下午抵達他受困的溪谷位置。獲救時，江姓裝甲兵雖然臉部有輕傷且鞋子遺失，但整體精神狀況良好，能夠自行站立行走。

江姓裝甲兵在11月21日早上獨自前往谷關登山，期間曾傳送定位給親友報平安，直到晚上7點告知女友還有一公里就能下山後便失聯。家屬隨即報警，啟動大規模搜救行動。經過近六天的不懈努力，搜救人員終於在26日上午透過空拍機確認他的位置，並在當天下午成功抵達他受困的溪谷。

裝甲兵失聯六天 空拍機揪出溪谷獲救。(圖／TVBS)

第二救災救護大隊副大隊長趙冠斐表示，江姓裝甲兵右臉頰有一些挫傷，左眼有血腫，但整體行動沒有問題，可以站立，也沒有骨折現象。搜救團隊計劃將他帶回傳統山徑上，再進行後送作業。

在谷關消防隊作為搜救大隊集合地點的現場，此次搜救行動共動員國軍68人、消防局20人以及山難救助協會43人，總計131人參與這次艱鉅的任務。搜救人員抵達時發現，江姓裝甲兵雖然鞋子已經丟失，臉上也有擦傷，但仍能保持良好的精神狀態，看到空拍機靠近時，他不斷揮手吶喊尋求救援。

谷關軍人失蹤 131人搜救六天尋獲。(圖／TVBS)

江姓裝甲兵的父親在消防隊外守候，對所有參與搜救的人員表達由衷感謝，他表示這幾天的等待是一種煎熬。江姓裝甲兵的女友也在現場等待，向所有人表達謝意。最終，救護車前往松鶴登山口，將這位失聯六天的裝甲兵帶回，讓他與家人團聚，結束了這段驚險的山難經歷。

