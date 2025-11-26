名25歲裝甲兵江姓男子在獨自攀登中高難度「唐八縱走路線」時失聯，歷經6天搜尋終於平安獲救！據了解，這名年輕軍人登山經驗僅4次，卻挑戰難度不低的縱走行程，導致受困於90度峭壁下方溪谷長達6天之久。關鍵時刻，他吹響隨身攜帶的哨子引起搜救人員注意，才讓自己從鬼門關前死裡逃生。有資深山友提醒，獨自挑戰高難度縱走是「玩命」的行為！

裝甲兵越級打怪獨攀唐八縱走失聯6天「困峭壁下方溪谷」 關鍵哨聲救命。(圖／FB 登山借問站 OsRsu)

一名25歲的江姓裝甲兵在獨自攀登中高難度的唐八縱走路線時失聯，經過6天搜尋後終於被救援人員尋獲。根據了解這名年輕軍人接觸登山不到半年，僅有4次登山經驗，卻挑戰中高難度的縱走行程，最終受困於90度峭壁下方溪谷。搜救人員是在經過一處瀑布下方步道時，聽到哨聲並透過空拍機確認位置，才成功找到他。幸運的是，他受困地點有水源可維生，且關鍵時刻吹響隨身攜帶的哨子，成功引起搜救人員注意。

這名戴著黑框眼鏡的江姓裝甲兵平時喜歡自拍記錄爬山過程，在失聯期間，朋友們透過社群媒體幫忙發文尋人。當得知他獲救的消息後，朋友們終於鬆了一口氣。江姓裝甲兵的友人表示，他這半年才開始喜歡去爬山，得知他平安無事感到非常欣慰，也覺得相當神奇。

裝甲兵獨攀中高難度縱走 哨音引救援隊尋獲。(圖／TVBS)

第二救災救護大隊副大隊長趙冠斐研判，江姓裝甲兵可能是想走特定路線下山，但在下山過程中因某些因素偏離了原本的山徑跑道。他強調，溪谷很容易有斷差，是相當危險的位置。搜救人員根據他的攀登路線分頭尋找，最終在靠近唐麻丹登山口約150公尺的下切處找到人。

搜救過程中，救援人員經過一處瀑布下方步道時聽到哨音，但因地形複雜看不到人影，隨後透過空拍機確認了他的位置。由於江姓裝甲兵受困地點位於90度峭壁下方的溪谷，地形險峻難以靠近，搜救人員分成兩隊進行接觸救援。

軍人登山新手挑戰唐八 受困溪谷靠水源活６天。(圖／TVBS)

參與協尋的山友表示，他們沿著江姓裝甲兵走錯的岔路下去尋找。幸好受困地點有水源，否則無法存活這麼長時間。經過多天搜尋，終於找到人，不少幫忙的山友陸續下山。大家都認為，江姓裝甲兵能受困在有水的地方維生，加上隨身攜帶哨子，在關鍵時刻吹哨求救，救了自己一命。有資深山友提醒，縱走是一次挑戰連爬兩座山的高難度活動，若體力不佳或不熟悉山況，獨自攀登很容易發生意外。

