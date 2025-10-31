裝甲英雌！女排長邱郁晴帶領官兵發揮M1A2T戰力

陸軍接收最新的M1A2T型艾布蘭式（Abrams）戰車，第一個完成換裝訓練的第584裝甲旅第3聯兵營，今（31）日在新竹湖口營區舉行成軍典禮，賴清德總統也親臨主持，代表陸軍裝甲武力正式跨入新的時代。

M1A2T戰車排長邱郁晴。(圖/宋玉寧攝)

成軍典禮後，接受訪問的第3聯兵營第2戰車連戰車排長邱郁晴中尉表示，從去年進駐裝訓部到坑子口射擊訓練，再回到湖口駐地，歷經許多的挑戰，在M1A2T型實車演練中，最困難的部分是駕駛，因為是關閉艙蓋駕駛戰車，原本人員的視角就會受限，所以就要透過車長的指揮與引導才能執行任務。

廣告 廣告

邱郁晴說，與原本的CM11型戰車相比，M1A2T型戰車除了火力更加強大之外，還配備車長的獵殲系統（Hunter-Killer），以及增加了12.7公厘遙控槍塔，可以讓射手及車長更迅速的尋找到目標，並實施射擊。

第584旅第3聯兵營M1A2T戰車正式成軍。(圖/宋玉寧攝)

邱郁晴也指出，身為1位女性排長，她會以關心與溝通的特質帶領部隊，在排組的官兵支援與配合下共同完成任務。她說，未來也期許自己可以帶領排組持續精進，發揮M1A2T型戰車的戰力。

第584旅第3聯兵營的營長丁寶順中校則表示，該營是國軍首批M1A2T型戰車換裝任務的單位，歷經基礎專長訓練、射擊訓練與初始戰力驗證，全體官兵通力合作，圓滿完成任務。

第584旅第3聯兵營營長 丁寶順 。(圖/軍聞社)

丁寶順說，換裝訓練令他印象最深刻的事，是在基礎換裝訓練期間，M1A2T型戰車的操作面板都是英文，學習較為吃力，所以官兵白天操課都已筋疲力竭，還是會利用夜間努力鑽研。

丁寶順指出，為了協助官兵理解，也將操作手冊逐步翻譯成中文，確保每位官兵都能熟悉系統，未來部隊將持續精進戰力，發揮聯合作戰效能，守護國家安全。

延伸閱讀

賴政府僅執行一死刑 王世堅酸：36名死囚會活得比我們還久

國民黨再推《萊爾校長》最新番外篇 龍介仙當彩蛋喊：撿角

2藍委捲「幽靈連署」遭起訴 鄭麗文轟賴清德：獨裁心態嘆為觀止