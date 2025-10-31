裝甲英雌！女排長邱郁晴帶領官兵發揮M1A2T戰力
陸軍接收最新的M1A2T型艾布蘭式（Abrams）戰車，第一個完成換裝訓練的第584裝甲旅第3聯兵營，今（31）日在新竹湖口營區舉行成軍典禮，賴清德總統也親臨主持，代表陸軍裝甲武力正式跨入新的時代。
成軍典禮後，接受訪問的第3聯兵營第2戰車連戰車排長邱郁晴中尉表示，從去年進駐裝訓部到坑子口射擊訓練，再回到湖口駐地，歷經許多的挑戰，在M1A2T型實車演練中，最困難的部分是駕駛，因為是關閉艙蓋駕駛戰車，原本人員的視角就會受限，所以就要透過車長的指揮與引導才能執行任務。
邱郁晴說，與原本的CM11型戰車相比，M1A2T型戰車除了火力更加強大之外，還配備車長的獵殲系統（Hunter-Killer），以及增加了12.7公厘遙控槍塔，可以讓射手及車長更迅速的尋找到目標，並實施射擊。
邱郁晴也指出，身為1位女性排長，她會以關心與溝通的特質帶領部隊，在排組的官兵支援與配合下共同完成任務。她說，未來也期許自己可以帶領排組持續精進，發揮M1A2T型戰車的戰力。
第584旅第3聯兵營的營長丁寶順中校則表示，該營是國軍首批M1A2T型戰車換裝任務的單位，歷經基礎專長訓練、射擊訓練與初始戰力驗證，全體官兵通力合作，圓滿完成任務。
丁寶順說，換裝訓練令他印象最深刻的事，是在基礎換裝訓練期間，M1A2T型戰車的操作面板都是英文，學習較為吃力，所以官兵白天操課都已筋疲力竭，還是會利用夜間努力鑽研。
丁寶順指出，為了協助官兵理解，也將操作手冊逐步翻譯成中文，確保每位官兵都能熟悉系統，未來部隊將持續精進戰力，發揮聯合作戰效能，守護國家安全。
延伸閱讀
賴政府僅執行一死刑 王世堅酸：36名死囚會活得比我們還久
國民黨再推《萊爾校長》最新番外篇 龍介仙當彩蛋喊：撿角
2藍委捲「幽靈連署」遭起訴 鄭麗文轟賴清德：獨裁心態嘆為觀止
其他人也在看
M1A2T成軍讚國軍邁向新局 賴清德：一紙和平協議無法帶來和平
作為國軍建軍重大里程碑，總統賴清德今（31）日主持584旅湖口營區的M1A2T成軍典禮，並表示，新單位的成軍是全新的挑戰，更是國軍邁向「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的重要里程碑；他強調，簽訂一紙和平協議無法帶來和平，只有實力才可以帶來真和平。最後他也分享，584旅的前身284師也正是他在金門服役時的單位。中時新聞網 ・ 18 小時前
林佳龍表態力挺林岱樺 沈富雄：他難道不怕賴清德嗎
民進黨2026高雄市長人選提名競爭激烈，外交部長林佳龍29日表態力挺正國會出身的民進黨立委林岱樺。前立委沈富雄表示，林佳龍難道不怕總統賴清德嗎？他想，這個林佳龍也想過了。中時新聞網 ・ 10 小時前
淨零轉型「加速落實」 賴清德：拚明年公布2050循環經濟路徑圖
總統賴清德今（10/30）下午主持國家氣候變遷對策委員會會議，賴清德致詞說，接下來，淨零轉型將全面進入「加速落實」的階段，上週環境部公布《台灣循環經濟路徑圖》草案，預計最快在明年正式公布「2050年循環經濟路徑圖」，也正在推動資源循環法規的修法工作。太報 ・ 1 天前
台中豬瘟養豬場特約獸醫紀又銘：2重要線索可查病毒破口
台中市洽興養豬場出現非洲豬瘟疫情，該場特約獸醫師紀又銘被檢方約談，還被依違反跨區簽約受到行政法處分裁罰，他臉書最新一篇貼文指出，養豬場廚餘來源來自梧棲清潔隊，台中港、梧棲漁港漁工或移工，可能丟出疫區的食物，讓清潔隊載走，這是一個追查線索。紀又銘此次並未介入養豬場診斷過程，卻受到波及，他在臉書屢屢發文自由時報 ・ 1 天前
從從容容！ 童扮「恰吉」過萬聖節 王世堅：超像
萬聖節期間，許多家長展現創意，將孩子打扮成民進黨立委王世堅，引起熱烈迴響。這些孩子穿著黑色西裝搭配藍色襯衫，頭髮特意弄得鬆散，神還原王世堅特色形象。面對這波模仿潮，王世堅本人看到後直呼「超像」，還幽默表示萬聖節當天會「躲起來一天」，不出來嚇人了。TVBS新聞網 ・ 10 小時前
錢麗喊武統遭撤銷台灣戶籍 羅文嘉：認同解放軍可以做其他選擇
中國籍配偶錢麗因在公司內部恣意檢舉同事與執行長有「台獨」行為、成立「中國人民解放軍」臉書社團宣揚武統言論，遭內政部撤銷台灣戶籍與身分證，對此，海基會副董事長兼秘書長羅文嘉表示，若認同解放軍武統台灣，「可以選做其他選擇。」太報 ・ 15 小時前
川習未提台灣 警報未解
全球矚目的川習會落幕，並未如預期的談到台灣，賴政府鬆口氣之於，其實不能掉以輕心，川習這回沒有碰觸台灣議題，明年4月甚至更早，這個敏感神經難免會浮上檯面，從《時代》雜誌點名賴清德是「魯莽領導人」，華府智庫學者更直言，台灣當局脫離地緣政治與軍事現實，有如戰前烏克蘭一樣，台灣的空前危機正在眼前，諸多跡象是台灣主政者無法迴避，甚或粉飾太平。中時新聞網 ・ 1 天前
重現北農老總對決「扶龍王」！王世堅質詢喊暫停喝水 韓國瑜妙回：你不是流氓可以喝
行政院長卓榮泰今（31日）赴立法院會備詢，民進黨立委王世堅質詢廢死議題時，對法務部砲聲隆隆。質詢告段落後，王世堅因口渴，詢問立法院長韓國瑜可否暫停時間，讓他喝水，韓國瑜說，「你不是流氓，可以喝水」；王世堅回應，「我不是流氓，我要多喝一口」。中天新聞網 ・ 11 小時前
北京觀察》萬聖節消失、相聲劇本備案、獨立書店關門，李克強逝世2周年「維穩」全面升級！
一年一度的西方萬聖節本週五拉開大幕，相較於前幾年上海、北京、深圳、武漢等一些城市街頭都可以看到商家裝飾的氛圍，但是今年則消失的無影無蹤，甚至一些京城繁華商圈如東直門、海淀黃莊等地的商家則是接到當地街道辦的通知不准裝飾。除萬聖節被取消外，京城多地的相聲館也傳出要求台本備案，不得現掛，若舉報屬實則按照當天收入指倍罰款。中共四中全會提出「防範化解意識形態風險」位於......風傳媒 ・ 12 小時前
APEC領袖峰會 林信義與美國財長貝森特會晤
（中央社記者潘姿羽慶州31日電）亞太經濟合作經濟領袖會議今天登場，美國財政部在X平台發布貼文指出，財長貝森特和台灣領袖代表林信義稍早在場邊進行會晤。中央社 ・ 11 小時前
最毒蔬果排行曝！含4種以上農藥恐致癌 「第1名」餐桌上很常見
美國有機農業組織日前對市面上常見的農產品進行抽驗，結果顯示部分蔬果樣本中含有四種或以上的農藥殘留。根據這些數據，列出了「最髒蔬果」的前12名，其中96%的樣本檢測出農藥殘留。這次排名中，菠菜位居榜首，成為飯桌上最需注意清洗的蔬菜之一。如果不仔細清洗就食用，可能會攝入多種農藥，增加乳癌、糖尿病等健康風險。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 23 小時前
GENBLUE幻藍小熊飛美國遭遣返認「很錯愕跟無法置信」 預告11/8高流演唱會有驚喜
GENBLUE幻藍小熊31日受邀做公益，邀請民眾透過「零錢捐」幫助弱勢兒童籌募營養餐費。她們的演唱會將在11月8日在高雄流行音樂中心登場，每天都為此排練到深夜，她們表示完全不需要刻意瘦身，因為光練舞練唱的運動量就已相當驚人！林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 17 小時前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
年死2.3萬人！「護理系女神」謝侑芯心臟病驟逝「3大症狀」快就醫
網紅謝侑芯曾任護理師，因外貌亮眼被封「護理系女神」，近日她在海外工作期間，因健康因素驟逝，得年31歲。而據悉，她的死因為心臟病發作，「當下好像是未有急救的可能性」。醫師表示，心衰竭是常見的住院原因，因常與其他疾病有共病症狀，較難診斷，嚴重時恐有死亡危機。呼籲民眾一旦出現累、喘、腫症狀，就要到心臟內科進一步檢查。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
CNN揭露台灣對川普遊說受挫！宴請美官員無1人出席「嚴重到想另闢管道」
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導CNN刊登一篇「TaiwanworriesaboutUSsupportwaveringaheadofTrump’smeetingwithXi」的文章，揭露台灣外交對美國總統川...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
世界大賽》關鍵G6「大丈夫」?日媒整理山本近五年「背水一戰」戰績
洛杉磯道奇日籍王牌投手山本由伸，將在美國職棒世界大賽G6再度登板，力拼為球隊扳平戰局阻止藍鳥封王，而緯來體育台 ・ 17 小時前