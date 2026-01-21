裝甲警車陷火海、斷肢懸掛街頭 美聯社直擊海地首都崩壞現場

警察和民眾試圖撲滅裝甲警車上的火勢。（美聯社）



加勒比海島國「海地」幫派暴力肆虐，導致幾百萬人面臨危機和飢餓，當地街道總是空蕩蕩的，記者也常被迫閃避來自幫派分子的子彈，才能紀錄首都太子港的混亂。美聯社攝影記者盧克薩馬先前在海地首都拍攝戰術警察巡邏時，也遭幫派襲擊，場面令人震撼。

美聯社報導，美聯社（Associated Press）資深攝影記者盧克薩馬（Pierre-Richard Luxama）19日在海地太子港拍攝1支戰術警察巡邏隊時，遭到幾乎控制整個城市的幫派成員攻擊。幫派分子向裝甲警車的車頂投擲燃燒瓶，導致車內充滿濃煙。警察隨即還擊，迫使幫派成員逃離。裝甲車返回基地後，1群平民和警察衝過去往車頂潑水滅火。

廣告 廣告

近20年來，盧克薩馬與同事科托（Dánica Coto）一直在波多黎各的聖胡安（San Juan）追蹤報導海地日益惡化的混亂局勢。據統計，至少有570萬海地人處於危機狀態，其中190萬人面臨緊急飢餓。當地記者也面臨前所未有的安全威脅，必須閃躲飛來的子彈才能紀錄首都的衰敗。

攻擊發生翌日，盧克薩馬回憶當天的經歷時，描述了許多讓人難以忘懷的畫面：1隻斷臂和1條斷腿被電線綁著，掛在遭洗劫的廢棄商店前。街道上垃圾遍地，建築物殘破不堪、門窗都消失了。居民因對強大幫派的恐懼而撤離街區。

雖然海地警方與聯合國支持的警察任務持續努力，幫派暴力仍在近年來，迫使約140萬人流離失所，而新的維和部隊也已承諾將再次派遣。

拘留所環境。

遭受砲火襲擊是什麼感覺？

盧克薩馬回憶襲擊當天說：「我們大約在上午10點30分出發，巡邏了兩個小時後，我們在首都的主要街道上遭到燃燒瓶襲擊。大家都很冷靜，但煙霧卻開始進入車內。警察告訴我們要慢慢呼吸。在裝甲車內，濃煙非常重，而且迅速蔓延開來。」

當時，1名坐在前排的警官說：「我們遭到燃燒瓶攻擊了，我們得趕快走，趕快走，不然裝甲車可能拋錨。」

在去年發生的幫派襲擊事件中，有警察被從拋錨的裝甲車中拖出來殺害，這些駭人的殺戮影片甚至在社群媒體上流傳。

火勢是如何被撲滅？

盧克薩馬說：「我們花了大約7分鐘到10分鐘才回到警察基地。我在車內，努力保持靜止，盡量不快速呼吸，以免吸入燃燒的煙霧。我真的非常冷靜。」

「裝甲車抵達基地時，引起1陣恐慌。大家看到車頂著火，都很驚慌失措。我們打開門下車，1群平民和警察走過來往車頂潑水。」

拘留所環境。

在海地太子港的幫派控制區，1輛擋風玻璃布滿彈孔的裝甲車正在巡邏。（美聯社）

襲擊發生時的感受如何？

盧克薩馬表示：「很可怕，但有了這次經驗，我學會了不要慌張。當我遇到困境，首先要保持冷靜。冷靜後，你才能思考接下來會發生什麼，以及下1步該怎麼做。如果你驚慌失措，對你沒有好處。」





哪些畫面最印象深刻？





盧克薩馬回憶說：「那天陽光明媚。當你剛開始進入某些區域時，你會發現街上空無一人。。街道完全空蕩蕩的，沒有彩色小巴（tap-tap）、沒有乘客，也沒有摩托車。你只能聽到鳥鳴。」

「街道上滿是垃圾，建築被拆毀，門窗都不見了。可以感受到居民對幫派的恐懼。」

盧克薩馬看到有人把斷臂和斷腿綁在電線上，掛在已被洗劫的廢棄商店前，也看到街上1處幫派路障上插著兩面小型的海地國旗，扭曲的金屬、舊烤箱和冰箱成為路障的一部分。這個地區由強大的幫派聯盟「Viv Ansanm」控制。

盧克薩馬還記得，1名女警在被攻擊的裝甲車內拍了自拍照。

拘留所環境。

在海地太子港，警察乘坐裝甲車在幫派控制區巡邏。（美聯社）

更多上報報導

聯合國警告全球進入「水資源破產」時代 台灣持穩、日韓被點名加劇

保護西半球利益還是解決台灣問題？ 川普冒進恐讓習近平「東西兩失」

加總理：基於規則的國際秩序正在斷裂 中等強國不合作恐成「盤中飧」