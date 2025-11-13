裝甲車救災毀2車！ 卓榮泰霸氣：我跟顧立雄1人賠1台
受到鳳凰颱風外圍環流及共伴效應影響，宜蘭蘇澳地區11日晚間降下超大豪雨，市區多處街道瞬間形成汪洋，造成不少民眾受困。國軍緊急出動AAV7兩棲突擊車救援。但過程中，AAV7不慎將2輛拋錨的休旅車輾成廢鐵。行政院長卓榮泰昨（12日）南下勘災時，鎮長李明哲當面提及此事，他笑著回應，「壓壞的2部車子不用擔心，我跟顧部長（國防部長顧立雄）1人賠1台！」
卓榮泰12日率政委季連成、陳金德及經濟部次長賴建信到蘇澳鎮中原路等地勘災。蘇澳鎮長李明哲當面向卓榮泰陳情，指出這波水患是15年來第2次重創蘇澳，鎮內居民難以接受再次遭殃。他建請中央在補助上「從優、從寬、從速」，特別考量再度受災的民眾。李明哲嘆，災後公所每天要負擔約20萬元便當費支出，目前鎮公所預備金僅剩200萬元，急需中央補助支援；另清淤及復原機具不足，也希望能獲外地協助。
此外，李明哲也表示，國軍開裝甲車來救人，結果把2台車壓毀，「希望能照天然災害的方式補助，賠償車主」。卓榮泰勘災時則霸氣表示，感謝徐指揮官帶領400多位國軍弟兄投入救災，「壓壞的兩部車子，您不用擔心，至少我跟顧部長（國防部長顧立雄）1人1部都沒有問題！安心地把國人的工作做好，這個後勤的工作，由我們來協助」。卓榮泰強調，民眾房屋、車輛損失都會納入補助機制，「軍方安心救人、後勤由中央處理。」並承諾中央會全力支援，統籌預算、加速撥款，讓蘇澳地區盡快恢復正常生活。
▼有民眾的車輛拋錨，遭到前來救災的國軍水陸兩棲甲車輾過。（圖／東森新聞）
（封面圖／翻攝《卓榮泰》粉專）
