裝甲車衝貧民窟、黑幫無人機綁手榴彈反擊！巴西里約警方大執法至少64死

巴西里約州警方10月28日掃蕩潛伏貧民窟的黑幫，爆發大規模血腥衝突，至少64人喪生，屍體在街上一字排開。路透社



巴西將於11月3日至5日舉辦「世界市長氣候峰會」（C40 World Mayors Summit 2025），會前在里約熱內盧進行反毒及反恐行動，約2500名警力與黑幫「紅色指揮部」（Comando Vermelho）爆發里約史上最致命的血腥衝突，至少造成64人喪生，包括4名警察。

路透社報導，巴西歷來皆在重大國際活動登場前，對幫派展開大規模掃蕩，例如2016年夏季奧運、去年的20國集團（G20）峰會及今年7月的金磚國家峰會。

除了下週的「世界市長氣候峰會」，由英國威廉王子共同創辦的「地球獎」（Earthshot Prize）頒獎典禮亦將於11月5日於里約舉行，澳洲歌手凱莉米諾（Kylie Minogue）、4屆一級方程式世界車手冠軍維泰爾（Sebastian Vettel）等名人將出席典禮。

這2場活動都是11月10日至21日於亞馬遜城市貝倫舉行的「聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議」（COP30）的前導活動。

里約州長卡斯楚（Claudio Castro）證實死亡人數，其中包括4名殉職警員。這場代號為「反毒恐行動」的突襲動員了約2500名警力，橫跨里約阿萊芒（Alemão）與佩尼亞（Penha）兩大貧民區，地點鄰近國際機場。他在社群媒體上表示：「我們堅決與毒品恐怖主義對抗。」

里約的貧民窟多位於山坡與海岸交會地帶，人口密集、治安惡劣。28日清晨，濃煙升起、槍聲不斷，貧民窟成為戰場，幫派分子燃燒汽車阻擋裝甲車推進。

警方公布的影片顯示，幫派分子以綁有手榴彈的無人機攻擊警方，也顯示有武裝男子逃入林地。

在最激烈的一波交火平息後，路透社記者直擊特警部隊押解數十名打赤膊的男子，而家屬在公立醫院外哭著照顧傷者。

里約州政府表示，此次是針對黑幫「紅色指揮部」的最大掃蕩行動。

卡斯楚說，除64人死亡外，警方亦逮捕81人，目標是執行250件逮捕及搜索令，鎖定疑似毒梟與洗錢網絡。

巴西司法部長萊萬多夫斯基（Ricardo Lewandowski）表示，聯邦政府事前未接獲州政府的支援請求，他本人也是透過媒體得知這場「血腥」行動。

激烈衝突導致里約數十所學校與醫療機構停班停課、公車改道，多個區域交通癱瘓。

安全政策智庫「我屬於和平」（Sou da Paz）執行董事李卡多（Carolina Ricardo）批評這波官方行動是一場悲劇，她說：「這是完全失敗的做法，因為它實際上沒有真正打擊到毒品生產鏈的環節。」

