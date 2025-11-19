裝病拿刀刺傷名醫江漢聲 新北檢速起訴輔大肄業生7年徒刑

記者莊淇鈞／新北報導

曾男就讀輔大哲學系期間多次跟校方進行抗爭。（圖／資料照）

新北市1名曾就讀輔大但沒畢業的曾柏瑋（30歲），因不滿輔大前校長的名醫江漢聲，本月（11月）11日假借看病的名義，在看診時突然拿出美工刀攻擊江漢聲，造成江漢聲右手腕及左腹部刺傷，曾男稱攻擊江漢聲是「替天行道」。新北地檢署今天（19日）依殺人未遂及違反醫療法等罪嫌起訴曾男，並斥責曾男犯罪手段惡劣、所為嚴重破壞醫病間信賴關係，對社會法秩序及醫病關係危害至為重大，應予嚴厲非難，請法院從重量處7年徒刑。

曾男所使用的美工刀。（圖／翻攝畫面）

據了解，當時曾柏瑋裝病到就醫輔大醫院掛江漢聲的門診，一進診間突然對江漢聲大喊，「我不是來看診的，我是來殺你的！」隨即拿出預藏的美工刀，刺傷準備替他看診的醫師江漢聲，造成江漢聲右手腕刺傷及左腹部輕微擦傷，所幸經院內醫療團隊及時處置後，並無生命危險。

刺傷江漢聲的曾男被起訴7年徒刑。（圖／翻攝畫面）

行兇的曾男也隨即被醫院保全控制，轄區林口警分局也立即派員到場將曾男逮捕帶回派所偵訊，並查扣作案的美工刀1把，警詢後曾男被依殺人未遂、恐嚇罪及違反醫療法等罪移送新北檢，經檢察官複訊後，因犯嫌重大，且有勾串證人及反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見，新北地院法官裁准羈押。

檢察官建請法院審酌曾男因不滿江漢聲另案受無罪判決確定，不思依法定程序為相關救濟，反以持刀攻擊方式實現其所認知的「正義」，絲毫不尊重法院確定判決的尊崇性，破壞法秩序甚鉅；又利用江漢聲問診視病如親，對病患全無防備之際，持刀自背後襲擊、揮砍，手段惡劣，除造成被害者心理驚恐、受創外，亦將造成日後醫師問診時，尚須提防病患是否會突然莫名攻擊，嚴重破壞醫病間信賴關係，對社會法秩序及醫病關係之危害至為重大，所為應予嚴

厲非難等情，請從重量處被告有期徒刑 7 年，以資懲儆。

曾男犯後已被法院收押，檢方請法院審酌曾男所犯是重罪，且其臉書除對江漢聲獲無罪有所不滿外，針對該案同案被告亦稱「狗屁不通且自相矛盾」，甚至對判決法官等人稱「法官淪為可恥的權貴奴婢」、「那仿效廖添丁替天行道也只是義務罷了」等，足認他對上述人士懷有難以化解恨意，再犯之風險至高，建請繼續羈押。

