裝癱坐輪椅偷啤酒！19歲男「起身爆打保全」 他起身砸人還逃跑結局曝光

布朗當場從輪椅站起，向保全丟擲啤酒並揮拳攻擊。（圖／翻攝自Kent Police公開畫面）

英國肯特郡一名19歲青年為竊取啤酒，竟設局假扮輪椅使用者進入超市，企圖藉此躲避保全注意，卻在被攔查時當場起身攻擊。該名男子最終被依多項罪名起訴並判刑三年一個月。

假扮輪椅使用者的布朗遭保全攔查時突然起身施暴，畫面曝光引發譁然。（圖／翻攝自Kent Police公開畫面）

根據《每日郵報》（Daily Mail）與《鏡報》（The Mirror）綜合報導，案件發生於2025年6月3日晚間，地點位於肯特郡斯台普赫斯特（Staplehurst）一間超市。畫面紀錄顯示，男子戴維・布朗（Davey Brown）坐在輪椅上，腿上蓋著外套，藏匿兩箱啤酒，身旁一名男子協助推行。

布朗假扮行動不便進入超市偷酒，事後逃逸未果遭警方逮捕。（圖／翻攝自Kent Police公開畫面）

當超市保全試圖上前攔阻時，布朗突然起身，先是出拳攻擊，接著將一箱啤酒砸向保全，場面驚險混亂。據《每日郵報》報導，另一名店員也在衝突中遭波及受傷。布朗隨後逃逸，約30分鐘後遭警方逮捕。他於案發前也涉入一起肇事逃逸事件，在開車前往超市途中撞上一輛靜止車輛後逃離現場。

警方指出，布朗於抵達超市後，與一名共犯合演假扮身障者戲碼，欲蒙混過關竊取啤酒。警方後續調查後，將他依搶劫、擾亂秩序、攻擊致傷、恐嚇、公物損壞與無保險駕駛等六項罪名起訴。他最終在梅德斯通刑事法庭（Maidstone Crown Court）認罪，並於11月14日被判刑三年一個月，另遭禁駕處分。

肯特警方調查官表示：「布朗的行為不僅危害他人，更對社會造成極大不安。他攻擊的保全僅是盡責執勤，卻因而住院治療。如今他被判入獄，能暫時阻止他再次危害大眾。」報導指出，另一名涉案的17歲少年也被捕並遭判處6個月青少年感化監禁，案件至此告一段落。

