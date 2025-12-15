裝訓部戰車射擊模擬訓練 提升打擊效能

記者黃雋永／綜合報導

為提升戰車射手精準打擊能力，並貫徹「第一發命中」裝甲兵精神，裝訓部規劃進訓班隊學員於模訓館實施「習會射擊模擬訓練」，該項訓練旨在藉由模擬器中的環境，磨練訓員對戰車「射控系統」的熟練度，掌握射彈修正之重新射擊法、主要及次要瞄準具修正法，使訓員進入實車實彈訓練前，能融會貫通，習會射擊內容與臨機應變處置方式。

指揮官周少將表示，未來作戰中，戰車仍是戰場打擊主力，而射手是戰車射擊的重要職位。透過模擬器訓練，能幫助訓員實施多項訓練，貫徹科技化練兵思維與趨勢。

（圖：裝訓部提供）