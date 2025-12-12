裝闊男「開價每月10萬」包養嫩妹！獻肉體才知…他是超商店員月薪僅40K

記者陳弘逸／高雄報導

男子開價１０萬包養女子，雙方碰面，女方遭強制猥褻，事後提告，才知對方只是超商店員月薪僅4萬元。（示意圖／PIXABAY）

高雄36歲王姓男子去年透過包養網站認識女子小美（化名）還開價每月8萬至10萬元條件想包養對方，雙方邀約汽車旅館碰面後，王男克制不住情慾，以體型優勢強制猥褻得逞，事後挨告，抖出身分只是超商店員,月薪４萬，還須扶養父母；被法院依強制猥褻罪，處6個月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。

判決指出，36歲王男透過包養網站認識女子小美（化名）並開價每月8萬至10萬元條件想包養對方，雙方2024年7月4日下午4時40分許，在汽車旅館碰面，要求對方按摩，並以優勢體型趁機對她強制猥褻得逞。

事後，小花不堪受辱報警提告，偵審期間，王男否認犯行，但因罪證不足以證明強制性交罪，因此，依犯行以強制猥褻罪起訴。

審理時，王男改口認罪，自陳高職畢業，在超商當店員，月收入約4萬元，與父母同住，需扶養父親。

法官認為，王男為逞一己私慾犯案，雖無前科，但未能達成和解或賠償，審理後，被依強制猥褻罪，處6個月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。

