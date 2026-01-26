裝顧客劫銀樓42萬金飾 3匪落網

國際金價、銅價高漲，年前金、銅成犯罪者目標。桃園市新屋區某銀樓25日傍晚遭35歲劉姓、22歲彭姓男子佯裝購買金飾，趁老闆娘不注意時，搶走1條金項鍊與吊墜，市值42萬元。警方9小時後逮捕2嫌及負責接應的25歲周姓男子，並在周男家中起出遭搶金項鍊。

案發當時銀樓有3組客人，劉、彭2人佯裝要買金項鍊並試戴，趁老闆娘忙著招呼其他人，趁隙搶走1條重1兩9的金項鍊，以及1條2錢的吊墜，隨即衝出店外騎乘偷來的機車逃逸。

楊梅警分局調閱監視器鎖定涉案車輛，昨清晨於觀音區台61線橋下逮捕2名犯嫌。2人供稱因缺錢花用而犯案，但辯稱金項鍊在逃跑過程遺失，員警循線再查獲負責接應的周男，在他家中找到遭搶的金項鍊，詢後將3人依搶奪及竊盜罪移送偵辦。

黃金飆漲每錢破2萬，銀樓業者說，每組進店內客人都要小心應對，除展示櫃都是強化玻璃很難敲破外，如果同時有多組客人，接待時一定每次只會拿出1件金飾供挑選，若客人不喜愛，要立即收回櫃內，不能製造歹徒有機可乘的機會。

另，銅價也受金價飆漲連動，中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄也點名建築關鍵建材「電線」出現超級漲幅。翻修先生創辦人陳奎祐坦言，電線核心材質為銅，水電師傅從去年9、10月起便因材料壓力喊漲，電線工程單價已從每坪約1900元攀升至2200元，漲幅達1到2成。

業者也透露，這波漲幅引爆工地「電線保衛戰」，現在許多師傅為了防範失竊，過年期間或工程尚未進入收尾階段前，根本不敢先將電線拉好，就怕昂貴的銅線在完工前被偷。