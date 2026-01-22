即時中心／連國程、許雯絜報導

基隆市「台北生活家」社區昨（21）日深夜大火造成2死4傷，不幸殉職的消防局仁愛分隊小隊長詹能傑三度進入火場搶救受困民眾，他在過程中還提醒同仁，屋內「床很高，裡面四處都是衣服，要小心一點，你只要不小心碰到就會山崩了」，沒想到這些叮嚀竟成為他最後的遺言。





詹能傑昨日深夜第二次進入火場後，並未尋獲受困民眾，他先到屋外休息恢復體力，還不斷向隊員耳提面命，解釋屋內的動線以及家電擺設位置，說明時也搭配手勢「門後面有雜物，進去以後右轉直走，往左走三步、再直走四步，右轉有一個門，左手邊冰箱的斜對面」，確保同仁都清楚屋內情況。



詹能傑在第三度進火場搜救時，為了讓受困民眾獲得足夠空氣，選擇脫下自己的面罩給對方使用，自己卻因此不幸殉職，他在行前提醒同仁們的畫面成了最後身影，讓許多同仁相當不捨。至於為何會發生這場暗夜惡火，消防局火調科正積極調查中。

廣告 廣告

原文出處：快新聞／「裡面堆滿衣服要小心！」詹能傑三度進入火場不幸殉職 叮嚀成最後身影

更多民視新聞報導

台灣多地跌破10度！又濕又冷原因曝光 預計「這天起」有望回溫

藍白合早現裂痕？不在籍投票無共識 黃國昌：白民調八成支持

台中醫療暴力！醉男大鬧急診室 護理師挨重拳打飛釀腦震盪

