裡面還有人…高雄暗夜火焚神壇「嬰兒抱猴子」逃死！屋主吐一句驚悚

記者黃大衛、簡榮良／高雄報導

暗夜大火！高雄前鎮區衙華街一處鐵皮屋民宅，1樓疑似經營神壇，今（10）日凌晨12時許傳出火警，火勢迅速蔓延燒三戶房子，消防獲報到場射水灌救，現場民眾回報有一名女子受困屋內，消防趕緊使用破壞器材破門而入，後來得知女子以嬰兒抱寵物猴子方式從後門逃生；面對詢問為何會發生火警，她說，自己也是從夢中驚醒，摸不著頭緒，起火原因成謎。

火勢迅速蔓延燒三戶房子，女子嬰兒抱姿緊擁猴子逃生。（圖／翻攝畫面）

高雄前鎮區衙華街今天凌晨12時許傳出火警，消防隊趕到現場時三戶鐵皮屋已冒出熊熊烈火，現場民眾表示有一名女子可能受困屋內，消防弟兄趕緊使用破壞器材準備進屋搶救，場面十分危急。

後來得知女子已經自行從後門脫困才鬆一口氣，此時女子以嬰兒抱姿緊擁飼養多年的猴子現身，飽受驚嚇的猴子緊緊依偎主人懷裡，面對詢問為何會發生火警？她表示自己也是從睡夢中驚醒，趕緊帶著愛猴逃生，並不清楚為何會發生大火。火勢在半小時內受到控制，最後也順利將驚魂未定的愛犬救出，沒有傳出傷亡。

消防從火場中救出1人、1狗、1猴。（圖／翻攝畫面）

消防局第一大隊第二中隊長黃思凱指出，總共出動15車37人，到場時發現其中一戶竄出火勢，但另外兩戶也都有火有煙，至於哪間起火還有待火調科釐清。至於最後才救出的愛犬，黃思凱說，一開始因為有火勢，狗會怕所以躲在屋內，後來用水線先保護，等火勢壓制後，才順利將狗抱出。

火勢延燒三戶，其中一間疑似神壇也被燻的焦黑。（圖／翻攝畫面）

