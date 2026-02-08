「裡面還有人！」高雄鳳山深夜惡火 男子被燒成焦屍…家屬哭斷腸

高雄鳳山一棟3層樓透天厝，今天凌晨0點多發生嚴重大火，造成一名男子罹難。圖／翻攝畫面

高雄鳳山區保泰路一棟3層樓透天厝，今天（8日）凌晨0點多發生嚴重大火，屋內四名住戶情急之下逃出屋外，但穿著睡袍的一名婦女嚎啕大哭，直喊房子裡面還有人。一直等到消防人員全力撲滅火勢後，在3樓後方房間內發現一具焦屍，也在2樓找到一具貓咪遺體。

消防局表示，今日凌晨0時22分接獲報案，指稱鳳山區保泰路一間三層樓透天厝發生火警，立即出動23輛消防車、61名人員前往現場布水線搶救，發現竄出濃濃黑煙，火勢猛烈。

家屬哭喊：裡面還有人！

四名住戶逃出之後，說屋內還有一名男子，男子的母親著急大哭，不斷喊著：「裡面還有人！」、「我打電話都不接！」原來是婦人的35歲兒子還沒逃出來，但火勢撲滅之後，消防人員找到一具焦屍，經過確認，就是35歲的顏姓男子。死者顏男在清潔公司上班，是家中的老么，而顏男的30歲妻子和6歲兒子因為外出過夜而逃過一劫。

火勢相當猛烈。圖／翻攝畫面

火勢於0時51分控制，1時10分撲滅，消防隊初步勘驗，起火點疑似在2樓，阻斷了可以逃生的路線，迫使顏男只能一路往樓上逃竄，退到最後面的房間，但還是不敵猛烈的火勢，最後被無情大火燒成焦屍，而2樓也發現一具貓咪遺體，家屬聞訊當場痛哭。一家七口在過年前發生憾事，無法團圓，就連鄰居聽聞後都鼻酸。

消防局長王志平也到場指揮救災，並表示詳細起火原因仍需由火災調查科進一步調查釐清。



