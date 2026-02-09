裴仁爀攜手盧正義「養育20個月大寶寶」狀況百出 《給你宇宙》開播收視慘淡「1％徘徊」

裴仁爀（右起）、盧正義一起養侄子「宇宙」。翻攝tvN

由裴仁爀（배인혁）、盧正義（노정의）主演的韓劇《給你宇宙》（우주를 줄게）於上週正式首播，該劇結合了「姻親同居」與「共同育兒」等新鮮設定，在開播前便因主演群的高顏值與治癒題材掀起討論。然而，首週成績單揭曉後卻令人大跌眼鏡，第一集以 1.9% 低調開局，第二集更跌至 1.3%，在競爭激烈的黃金時段陷入 1% 收視率的苦戰。儘管收視數據冷淡，但劇中兩位主角為了照顧失去雙親的 20 個月大侄子，不得不放下成見展開契約同居，這種充滿火藥味卻又溫馨的「崩潰育兒生活」，仍吸引了一批忠實觀眾期待後續的反轉。

《給你宇宙》開播收視不佳。翻攝tvN

姻親男女被迫同居 開播收視陷入苦戰

《給你宇宙》的故事核心圍繞著禹賢真（盧正義 飾）與宣泰亨（裴仁爀 飾）展開。在經歷了一場突如其來的喪親之痛後，賢真不僅要面對失去姐姐、姐夫的悲傷，更要獨自承擔照顧 20 個月大侄子「宇宙」的重任。在現實生計與育兒壓力的雙重夾擊下，她被迫與原本互看不順眼的姻親泰亨達成協議。

第二集劇情中，泰亨因新居裝修出包無處可去，竟厚著臉皮以「宇宙的叔叔」身分強行搬入，並提出共同分擔家事與育兒的條件。兩人從第一集的「再也不見」到第二集的「簽訂同居契約」，雖然推動了劇情的高潮，但收視率卻未能如預期止跌回升，如何在接下來的內容中留住觀眾，成為劇組的首要課題。

《給你宇宙》裴仁爀。翻攝tvN

裴仁爀化身崩潰奶爸 細膩演技成亮點

裴仁爀此次在劇中展現了多層次的演技。他飾演的宣泰亨表面上冷酷、自我中心，甚至有些自命不凡，但一碰到侄子宇宙便徹底瓦解。他在劇中手忙腳亂地透過 AI 助手詢問嬰兒飲食、在凌亂不堪的客廳中陷入崩潰的模樣，成功營造出反差萌。

宣泰亨對侄子完全沒輒。翻攝tvN

特別是在面對賢真發來「想放棄宇宙」的簡訊時，泰亨第一時間奔向對方的行動力，隱約透露出角色外冷內熱的本質。這種從「討厭的男人」轉變為「可以理解的伴侶」的過程，被裴仁爀詮釋得十分具有說服力，也成為支撐整部劇情感線的核心。

《給你宇宙》盧正義。翻攝tvN

盧正義轉型挑戰 好友崔奎莉成氣氛擔當

女主角盧正義則成功轉型，飾演在夢想與現實間掙扎的堅韌女性。她既要處理瑣碎的獨自育兒日常，又要為了 BS 食品的面試東奔西走，精疲力竭的模樣引起不少女性觀眾的共鳴。而飾演好友白洗娟的崔奎莉，則以爽朗的能量調節了劇情的沉重感，不僅在賢真受傷時伸出援手，更以毒舌又現實的台詞推動了「同居敘事」的合理化，被網友戲稱為劇中的「最佳助攻」。

《給你宇宙》朴俞鎬飾演「宇宙」。翻攝tvN

第二集末尾，隨著新角色朴栖含（박서함）飾演的朴潤成登場，劇組也埋下了關於「過去緣分」的伏筆，暗示這段同居關係將迎來更多變數。儘管目前收視率在 1% 徘徊，但隨著主角間的救贖關係展開，後續是否能憑藉口碑逆襲，值得持續關注。

《給你宇宙》朴栖含。翻攝tvN



