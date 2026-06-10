裴勇俊一家現身新加坡被捕獲！54歲白髮模樣曝光引熱議
知名韓星裴勇俊（舊譯）（新譯：裴勇浚）演出電視劇《冬季戀歌》爆紅，當年在亞洲颳起一股韓流旋風，日本粉絲更稱呼他為「勇樣」，11年前與朴秀真結婚後，生下一雙兒女，接著便移居夏威夷，就此淡出演藝圈，便將重心轉往經營事業與投資，近來出現在新加坡機場被捕獲，一頭灰白長髮的模樣，掀起網友熱議。
54歲裴勇俊近日被拍到和老婆朴秀真現身新加坡樟宜機場，同行的包括崔泰俊夫妻以及雙方兒女，照片中，裴勇俊一身休閒打扮，戴著帽子和口罩，裝扮相當低調，似乎不希望被任何人認出，由於帽沿下露出的灰白色長髮格外醒目，比起過往多了一份滄桑感，不仔細看完全認不出是昔日備受歡迎的韓劇男神。
褪去明星光環多年的裴勇俊，與一般人並無太大差異，只見他一邊拉著行李箱，一邊回頭確認小孩是否有跟上，還會不停伸手協助孩子，愛家並且散發慈父氣質的模樣，引起不少網友熱議。而裴勇俊多年前離開Keyeast，夫妻倆多年前就被爆料是合約解除的狀態，去年就傳出夫妻倆為了孩子的教育移居到夏威夷。
同行的朴信惠雖然身懷二寶，仍親自推著嬰兒車，老公崔泰俊則是拉著載著兒子的行李車，夫妻倆相當有默契地互相配合，至於兩家人會一起出遊，推測是朴信惠與朴秀真曾合作過電視劇《鄰家花美男》，兩人因此培養出好交情，一直延續到戲外。
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