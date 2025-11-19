裴斗娜來台 驚喜被麵店老闆認出

裴斗娜受金馬影展之邀首度來台，19日出席記者會。（陳俊吉攝）

韓國影后裴斗娜受金馬影展之邀首度來台，不僅將開講「金馬電影大師課」，也會在主演作品《空氣人形》的演員講堂與影迷交流，19日下午出席記者會時，她先用中文「你好」、「謝謝」打招呼。她表示，能受邀參與亞洲具代表性的影展相當榮幸，但接下大師課時其實很苦惱，「我不認為自己算大師，要分享反而更緊張。」但因一直希望造訪台灣、見見台灣影人，所以決定答應邀請。

雖是第一次來台，她笑說身邊所有人都狂推台灣美食，「都說這裡是美食天堂，我也超愛吃，很期待。」她喜歡旅遊，覺得台灣的風景如同照片和電影中看見的一樣漂亮。

談到韓流席捲全球，她語氣藏不住驕傲，「我昨天去麵店，老闆竟然認出我，嚇一跳，能感受到大家真心喜歡KPOP、韓劇、韓影，我很感謝。」她說自己童年深受香港與好萊塢電影影響，如今韓國作品被世界喜愛，「更有責任把作品做好。」

此次來台最巧的緣分，是金馬執委會主席李屏賓恰好是《空氣人形》的攝影師，裴斗娜透露，雖然已是16年前仍印象深刻，但因語言不通，加上李屏賓話少，她一度誤以為對方在生氣，後來才發現其實非常溫暖，「他會拿著攝影機找每個小細節，是最能把我感性面呈現出來的人。」

出道超過25年，她合作過奉俊昊、朴贊郁、是枝裕和、華卓斯基姊妹等多位名導，她謙稱，很幸運能在年輕時就參與許多優秀作品，「他們都很有才華也很努力，讓我學會像匠人般執著，把最好的呈現給觀眾。」

攝影機前覺得幸福

她坦言，也曾累到想放棄，但最終仍回到片場，因為深知「我最會的就是演戲」，她說自己其實有舞台恐懼症，面對群眾會害羞，「但在攝影機前卻可以開心地玩、覺得幸福」，因此確信演戲是她的天職。