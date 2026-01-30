裴斗娜受邀任柏林影展評審！成李英愛、奉俊昊後韓國影史第3人

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

南韓實力派女星裴斗娜不僅是演員，同時也以模特身分活躍在時尚界，曾獲得2015年亞洲電影大獎影后。昨（29）日裴斗娜確定受邀擔任第76屆柏林影展評審，正式加入評選最高榮譽「金熊獎」7人評審團，也讓她成為繼演員李英愛、名導奉俊昊後第3位坐上柏林評審席的韓國影人。

裴斗娜確定受邀擔任第76屆柏林影展評審，成為繼演員李英愛、名導奉俊昊後第3位坐上柏林評審席的韓國影人（資料照／金馬執委會提供）

46歲的裴斗娜1988年以電視劇《天使之吻》出道，後來也參演過多部作品，如《屍戰朝鮮》、《秘密森林1、2》及與孔劉合作的《寧靜海》，也曾與IU、影帝宋康昊等人出演電影《嬰兒轉運站》，並在2015年以《道熙呀》勇奪亞洲電影大獎最佳女主角，演技備受肯定。此次受邀擔任柏林影展評審，使韓國演員又向國際影壇邁進一步。

本屆柏林評審團主席由德國名導文溫德斯擔任，其餘成員同樣來頭不小，橫跨不同文化與世代，包括尼泊爾導演Min Bahadur Bham、日本導演Hikari，曾參與《寄生上流》製作的波蘭製片人Ewa Puszczyńska等，組合被影迷形容成「藝術雷達全開」，評選口味勢必犀利。

