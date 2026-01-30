裴斗娜閃耀柏林！獲邀金熊獎評審團 史上第三位韓影人與文溫德斯共評

記者林宜君／台北報導

實力派女星裴斗娜受邀擔任柏林影展評審。（圖／翻攝自裴斗娜IG）

韓國影壇又迎國際亮眼時刻！實力派女星裴斗娜受邀擔任柏林影展評審，彰顯她多年累積的國際影響力與專業信任度。裴斗娜昨（29日）正式加入第76屆柏林影展「金熊獎」評審團，成為史上第3位坐上柏林評審席的韓國影人。過去僅有李英愛（2006年）與導演奉俊昊（2015年）曾受邀。

本屆評審團由德國名導文溫德斯擔任主席，其餘6位成員涵蓋不同文化與世代，包括尼泊爾導演Min Bahadur Bham、日本導演Hikari，以及曾參與《寄生上流》製作的波蘭製片人Ewa Puszczyńska。影迷認為這支陣容「藝術雷達全開」，評選口味勢必犀利。

廣告 廣告

裴斗娜成為史上第3位坐上柏林評審席的韓國影人，過去僅有李英愛與導演奉俊昊曾受邀。（圖／翻攝自裴斗娜IG）

雖然今年柏林主競賽未有韓國電影入選，但韓國電影仍在其他單元展現影壇能量。導演洪尚秀的新作《她回來的那一天》（暫譯）入選「全景單元」，鄭智泳的《我的名字是》入選「論壇單元」，柳在仁的出道作《走向抹去的路》將在「Generation 14 Plus」單元放映，呈現韓國創作者多元視角。裴斗娜長期活躍國際影壇，本次受邀擔任評審，不僅是對她個人專業的肯定，也象徵韓國影人持續在世界影展舞台上展現影響力。

更多三立新聞網報導

歌神張學友揭「四大天王」拒同台真相！驚人理由曝光 背後原因藏洋蔥

張書偉妻謝京穎懷雙胞胎！毛孩展「神級靈性」舉動 貼心護肚萌翻眾人

唐綺陽預言「不演了」時代！2月星象震盪 未來2-3年世界劇變求生術

林心如50歲生日！「華燈初上」主題趴 霍建華罕見同框甜唱幸福感爆棚

