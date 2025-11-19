裴斗娜首來台「超緊張萌樣曝光」 笑曝被麵店老闆認出嚇一跳

裴斗娜受金馬影展之邀首度來台。（陳俊吉攝）

韓國影后裴斗娜受金馬影展之邀首度來台，不僅將開講「金馬電影大師課」，也會在主演作品《空氣人形》的演員講堂與影迷近距離交流，今（19日）下午出席記者會，開場先以中文向媒體問候「你好」、「謝謝」，這是她首度造訪寶島，「非常榮幸可以受邀參與亞洲電影圈具代表性的影展」，她謙虛坦言，接下大師課前其實相當苦惱：「我不認為自己算是大師，要怎麼跟大家分享反而更緊張。」但心裡一直惦記著「很想來台灣、想見台灣的影人」，因此決定鼓起勇氣來了。

雖是初訪台灣，但裴斗娜透露身邊所有人早已狂推台灣美食，「哥哥、家人、造型師都說台灣是美食天堂，我也超愛吃，很期待。」她也喜歡旅遊，表示台灣的天氣與風景，就像在台灣照片與電影裡看到的一樣漂亮。提到韓流席捲全球，她語氣充滿驕傲，「我昨天去麵店吃飯，老闆竟然認出我，我嚇一跳，能感受到大家真心喜歡KPOP、韓劇、韓國電影，我真的很感謝。」她說，自己小時候深受香港與好萊塢作品影響，如今韓國電影能被世界喜愛，「非常自豪，也更有責任把作品做好。」

裴斗娜19日出席記者會。（陳俊吉攝）

這次來台，最巧妙的緣分莫過於金馬執委會主席李屏賓，正是《空氣人形》攝影師，裴斗娜笑說：「拍那部電影是2009年的事，但對他的印象很深刻。」剛合作時因語言不通，加上李屏賓話少，她一度誤以為「是不是在生氣」，後來才發現對方其實非常溫暖，「老師拍攝時會拿著攝影機去找每個小細節，他是最能把我感性的部分呈現出來的人。」聊到片中飾演的充氣娃娃角色，她回憶最核心的詮釋是「某天突然獲得一顆心」的覺醒，「最重要的是如何呈現她的內心世界」，外界時常稱讚她的肢體語言輕盈、像空氣般透明，但她透露自己演出時其實「很沉重，像背著一個面具」。

出道超過20年，合作對象橫跨奉俊昊、朴贊郁、是枝裕和到華卓斯基姐妹等國際名導，裴斗娜謙虛稱「從一開始運氣就很好」，得以在年輕時就參與大量優秀作品，「他們都很有才華也很努力，讓我學到要像匠人般執著，把最好的呈現給觀眾。」她也坦言，曾累到想放棄，「演了超過25年，我也是偶爾會覺得累，我不能說一路走來都沒變，也有想放下一切離開的時候，大家應該都有這樣的時期吧。」但最終仍回到片場，因為意識到「我最會的就是演戲」，她形容自己有舞台恐懼症，面對群眾會害羞，卻能在攝影機前「開心地玩、覺得幸福」，因此確信演戲是她的天職。

裴斗娜開心跟媒體打招呼。（陳俊吉攝）

談到觀影習慣的轉變，裴斗娜不諱言疫情後觀影人數下降讓她很心痛，「OTT崛起是大勢所趨，但我會更努力想『怎麼創造出只能在電影院看的作品』」，她認為，不論是家庭劇院或影城，都能並行，但關鍵在於「危機意識」與不斷成長。是否有意發展創作？裴斗娜笑說，演戲已經夠累，「我沒有那些偉大導演們的天份，像我這種沒天賦、沒才華的人，怎麼敢做大型創作呢？」不過她也透露近期開始思考寫作，「雖然沒想當導演，但也許能把我這些年累積的一些觀點寫下來。」

最後，裴斗娜向台灣影迷喊話：「一直很想和台灣的影迷跟觀眾見面，謝謝你們長久的支持。我第一次來台灣，對見面會會發生什麼事感到很激動，又是因為金馬影展而來又更興奮了，再次感謝邀請。」記者會結束前，她忍不住笑說「我真的很緊張」，下台後也偷偷鬆了一口氣，相當真實可愛。

