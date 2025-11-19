裴斗娜首度來台讚「台灣風景超美」 被麵店老闆秒認出喊：嚇一跳

影視雙棲韓國影后裴斗娜受金馬執委會之邀首度來台，她除了在「金馬電影大師課」分享表演課程，也將出席影展《空氣人形》演員講堂和台灣觀眾影迷面對面。今日（11/19）媒體記者會上她率先接受媒體訪問，一登場就驚喜以中文「你好」、「謝謝」打招呼，感性地表示：「謝謝大家大力支持我，大家來看我的作品，讓我非常感動和感激！也期待等一下和台灣觀眾的交流，謝謝金馬影展邀請我參與這樣的盛會！」更盛讚：「台灣的風景就像在電影裡、在照片裡看到的一樣很美難怪這麼多韓國人喜歡來。」

▲ 韓國影后裴斗娜受金馬執委會之邀首度來台。（圖／金馬執行委員會）

有趣的是，裴斗娜透露來台灣之前，身邊的所有人包括哥哥、家人，甚至化妝師造型師都對她說：「台灣真的太棒了，是美食的天堂，一定要好好品嚐。」喜歡旅遊的她表示，非常期待旅遊時也能吃到好吃的美味。實際到台灣後，也盛讚：「台灣的風景就像在電影裡、在照片裡看到的一樣很美，難怪這麼多韓國人喜歡來。」

▲ 裴斗娜初訪台，在台北一間麵店用餐：「老闆居然認識我，嚇了一大跳！」。（圖／金馬執行委員會）

因演出Netflix影集《超感8人組》及《屍戰朝鮮》，讓全球更多觀眾認識裴斗娜。有趣的是，她說今天中午在台北一間麵店用餐：「老闆居然認識我，嚇了一大跳！」她來台灣才一天就感受到韓國文化受到台灣歡迎，這讓她非常高興，也非常感謝大家的喜愛，這讓她更有責任感，「我一定要更努力才能把更好的作品給大家！」

回憶接到金馬執委會的「金馬電影大師課」邀約，裴斗娜直呼金馬影展是亞洲非常重要的影展，謙稱不覺得自己是大師，但她真的很希望來台灣跟台灣影人和觀眾見面，所以決定鼓起勇氣接下邀約。這次裴斗娜出席金馬影展演員講堂的作品《空氣人形》，恰是金馬執委會主席李屏賓掌鏡。這次有機會再次見到李屏賓，她不僅覺得是很棒的緣分，對當時李屏賓總是拿著攝影機到處去尋找每一個角落印象深刻，更直言李屏賓是最能把她感性一面呈現出來的人，讓不同的美感在電影裡被看見。

▲ 裴斗娜出席金馬影展演員講堂的作品《空氣人形》。（圖）金馬執行委員會）

裴斗娜出道早期與奉俊昊、朴贊郁、山下敦弘合作嶄露頭角，豐沛的表演能量也獲得是枝裕和、好萊塢名導華卓斯基姐妹等青睞。她謙稱自己是「運氣非常好」，出道就接觸到非常多很棒的作品。她認為她合作過的導演都非常有才華和努力，她自己也希望竭盡所能把最好一面展現出來，「我從他們身上學到的精神，在我眼裡是很神聖的作業方式。每一個人都必須要很努力做到最好，才能把作品推到更高的境界，這也是我繼續努力的動機。」

出道至今超過20年，如何維持熱情與投入？裴斗娜坦言：「我不能說一路走來始終如一，也是有非常辛苦，好想放棄一切，不想繼續演了！我相信很多人都是一樣的，都有這樣的心路歷程。我後來都仔細想，做得最好的事情不就是演員嗎？所以我又回來了。」她形容自己是喜歡拍攝現場的人，很喜歡現場的感覺，但她也有所謂的「舞台恐懼症」，站在大家面前是有點害羞的人，反而站在攝影機前卻會覺得很「幸福」，她心想：「這真的是我應該要做的天職啊！」現場也不難發現，裴斗娜真的是十足的I人（MBTI是INFP）。

▲ 裴斗娜坦言有所謂的「舞台恐懼症」，但在攝影機前面很幸福。（圖／金馬執行委員會）

