裴洛西不再連任！ 川普狠批「惡毒女人」退休對美國是好事

川普的死對頭，前美國聯邦眾議院議長裴洛西要退休了，川普的評語是：惡毒的女人要走了，對美國是一件好事。

美國民主黨政壇大老，今年85歲的美國聯邦眾議院前議長裴洛西正式宣布，在這屆任期結束後，將不再尋求連任，約40年的國會生涯將畫下句點。不過裴洛西要退休的消息傳出，死對頭川普不但沒送上祝福，反而還批評裴洛西是「惡毒的女人」。

現年85歲的裴洛西，特別錄製了一段影片，向選區舊金山選民告別。裴洛西是在1987年，首次當選國會議員；2007年，更成為美國歷史上首位女性眾議院議長。

而美國總統川普，在得知裴洛西要退休之後表示，他認為裴洛西是個「惡毒的女人」，他很高興裴洛西要退休了，他認為裴洛西退休，對美國來說，「是件好事」。