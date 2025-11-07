裴洛西不再連任！川普稱「邪惡女人」：她退休對國家是巨大貢獻

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）6日被問及前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）將不再連任一事時，表示「我很高興她要退休了。我覺得她是個工作表現不佳的邪惡女人。」

美國總統川普稱前眾議院議長裴洛西為「邪惡女人」。（圖／美聯社）

據《國會山莊報》（The Hill）報導，裴洛西自1987年起開始在國會任職，不只是美國史上首位女性眾議院議長，更是至今唯一一位。而如今傳奇即將退休，在美國當地時間6日這天，裴洛西宣布她將不再尋求留任，正式結束數十年的政治生涯。

針對裴洛西選擇退休的決定，川普表示「我很高興她將要退休，我想她的退休是對國家的巨大貢獻，我認為她對國家就是一個沉重的負擔。我覺得她是個工作表現不佳的邪惡女人，對國家造成了名譽和實質上的重大傷害。她很糟糕。」

報導指出，裴洛西和川普一向不合，兩人在政壇上總是針鋒相對，前者就曾在議長任內兩次彈劾後者。第一次是在2019年，川普被控涉嫌以提供烏克蘭軍事援助換取對方調查2020年總統大選的對手拜登（Joe Biden）；第二次則是在2021年，主因為2021年1月6日的國會大廈攻擊事件。

川普時常以「瘋狂南西」（Crazy Nancy）來稱呼裴洛西，而裴洛西最近也以「地球上最糟糕的存在」來回擊川普。

