裴洛西不尋求連任 繼任者之爭迅速升溫

前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）6日宣布不再尋求連任國會議員，但繼任者之爭早在她做出這項宣布之前就已展開。現在，爭取裴洛西席位的競爭可能迅速升溫，進而成為2026年中期選舉前最受矚目的競爭之一。

舊金山紀事報表示，聯邦眾議院席次多達435個，這個代表舊金山絕大部分地區的席位並沒有任何特殊之處，但裴洛西本人有。裴洛西擁有的影響力提高了人們對這場選舉的關注，而川普之前針對舊金山的種種舉措，也進一步加強了人們觀戰的興趣。

到目前為止，已宣布將角逐裴洛西席位的候選人包括加州民主黨參議員威善高（Scott Wiener），被認為是加州參議會中最進步派的議員，但在紐約市只能算是溫和派；另一位是查克拉巴蒂（Saikat Chakrabarti），一位富有的軟體工程師，曾任聯邦眾議員歐凱秀（Alexandria Ocasio-Cortez）幕僚長。

此外，政治觀察人士一直猜測，律師出身、在民主黨內十分積極的裴洛西之女克莉斯汀‧裴洛西（Christine Pelosi）可能有意競選母親的席位。但她本人尚未表示是否有興趣參選。

另一位潛在候選人是現任舊金山市議員陳詩敏（Connie Chan），她被認為可能獲得裴洛西背書，據信她正在考慮參選。

紀事報指出，這場選舉可能創造歷史。如果威善高勝出，他將是首位代表舊金山進入國會的公開同性戀人士；若是陳詩敏或查克拉巴蒂勝出，將成為國會首位代表舊金山的亞裔議員。長久以來，舊金山一直是維護多元性別群體權益的堅強堡壘，人口超過30%是亞裔。

在這幾位候選人當中，最知名的要屬威善高。威善高在舊金山擔任了約六年市議員，於2016年當選代表舊金山和灣區中半島部分地區的加州參議員。他經常參與有爭議性且複雜的政策抗爭，從提高住房密度到保護跨性別者權利，再到為當地陷入財務困境的公共交通系統爭取資金。

威善高「放手一搏」（go big or go home）的問政作風使他成為州政府中的重量級人物，也使其全國知名度大增。紀事報認為，威善高可能需要籌集大量資金，同時全力以赴競選，才能擊退潛在的挑戰者。

