裴洛西不拚連任 感謝影片見專機夜間抵台、獲頒勳章

（中央社記者鍾佑貞華盛頓6日專電）美國眾院首位女議長裴洛西今天宣布不拚連任眾議員，並於社群平台X釋出近6分鐘的感謝影片，回顧傳奇政治路以外，也重現2022年8月2日晚間從訪台專機走下、在總統府獲頒「特種大綬卿雲勳章」的畫面。

民主黨在地方選舉「全壘打」後，85歲的裴洛西（Nancy Pelosi）上午宣布，她的國會生涯將於明年任期結束後劃下句點。裴洛西曾任聯邦眾議院議長，即使卸下議長身份，她仍是美國政壇最具影響力人物之一。

政壇「鐵娘子」在感謝影片中向選民們喊話，呼籲在美國和在全球繼續傳承理念。影片並帶到她2022年8月2日訪台，成為繼1997年時任美國眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）後，訪台層級最高的美國政要。當時中國已祭出數次警告。

時任總統蔡英文隔天於總統府頒授裴洛西「特種大綬卿雲勳章」，代表台灣對她多年支持的感謝，裴洛西則說，訪台意在向外界清楚表達，「我們絕對不會背棄對台灣的承諾」。

北京接著軍事挑釁不斷，包括向台灣周邊海域發射11枚飛彈，當中數枚落在日本鄰近海域。時任美國駐中大使伯恩斯（Nicholas Burns）去年指出，裴洛西飛機落地前一分鐘他被中國外交部召見，之後中方8次在不同場合都向他抗議。

時任白宮首席副國家安全顧問范納（Jon Finer）今年4月在喬治城大學（Georgetown University）座談時回憶，「我們寧可那趟訪問沒有發生。話雖如此，我們不會、也無法告訴眾議院議長她可以或不能做什麼。」

范納說，那段時間令人不安，但美國與台灣一起度過難關。台灣在後續的處理上非常負責任，整體事態本來可能會發展成更糟的局面，但「人們都挺過來了」。

他說，過去已有議長訪問台灣的前例，美國國會的一位政治官員訪台，本身並不會造成任何不穩定；當美國代表走訪其他國家並談到這起事件時，大多數國家都理解，裴洛西訪台不代表美國對中國或台灣的政策有任何改變，而是中國反應過度。

雖然拜登政府內有數位官員對裴洛西訪台不滿，認為裴洛西等於給北京發作的理由，但當時有超過參院1/4人數、26名共和黨籍參議員在她專機抵台後隨即發出聯合聲明，公開表態挺她訪台。

聯名議員包含多位參院重量級成員，包括共和黨麥康奈（Mitch McConnell）、時任參院外委會共和黨首席議員、現任外委會主席里契（Jim Risch），及已故參院軍委會共和黨首席議員殷荷菲（Jim Inhofe）等。

訪台並非裴洛西第一次狠踩北京紅線。裴洛西的感謝影片也可見她1991年9月，在六四事件爆發兩年後，於天安門廣場上拉開寫有「獻給為中國民主事業犧牲之烈士」的布條，聲援中國民主運動的畫面。當年的她，還只是新科國會議員。

裴洛西與前任總統拜登的友誼長達50年，兩人雖然在拜登去年競選連任時關係跌至冰點。裴洛西當時憂心拜登無法擊敗川普，私下勸拜登退出大選，讓拜登夫婦不滿，感覺被多年盟友背叛。

拜登今天仍推文祝福老友，讚裴洛西是「美國歷史上最好的眾議院議長」。

「這就是我授予她總統自由勳章的原因。」（編輯：陳慧萍）1141107