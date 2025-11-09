裴洛西可能接班人選 威善高曾訪台、陳詩敏在台成長

（中央社記者張欣瑜舊金山8日專電）裴洛西宣布不再尋求連任聯邦眾議員，舊金山媒體預測可能接班人選，包括加州參議員威善高，他4月曾率團訪台，與台灣關係友好；另外，出生香港的舊金山市議員陳詩敏童年在台灣成長；裴洛西之女克莉絲汀裴洛西也被視為潛在參選人。

代表舊金山的美國眾議院首位女議長裴洛西（Nancy Pelosi）6日宣布不再尋求連任眾議員，85歲的她將於2027年退休，以國會史上最具權力女性的身分卸任，接班人競爭正悄然升溫。舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）列出4名可能繼任人選。

加州參議員威善高（Scott Wiener）上個月底宣布投入2026年國會選舉，提前開始為競選經費籌款並爭取支持。

在擔任加州參議員前，威善高曾任舊金山市議員長達6年，選區涵蓋同志文化中心「卡斯楚區」。他經常為爭議性政策挺身而出，像是為跨性別者爭取權益、及為陷入困境的交通運輸系統爭取資金。「不畏爭議」的風格使他在全國政治舞台具有知名度。

今年4月，威善高率領南、北加州跨黨派議員團訪問台灣，是加州參議會自2007年以來首次組團訪台，期間拜會高雄市長陳其邁，並會晤環境部、經濟部、各黨派代表、參訪能源領域企業、工研院、新竹科學園區等機構，並體驗台灣高鐵和人文風情。

今年5月，由年輕台美人社團「舊金山台美菁英協會」（TAP-SF）主辦的台灣文化節在舊金山聯合廣場登場，威善高親自出席，展現對台灣社群和多元文化的支持。

倘若威善高當選，他將成為首位公開同志身分、代表舊金山進入國會的聯邦眾議員。

另外，舊金山市議員陳詩敏（Connie Chan）也是人選之一，她自2021年起擔任市議員，與工會關係密切，也曾協助賀錦麗（Kamala Harris）競選舊金山地區檢察長。

陳詩敏1978年出生香港，父親為警察、母親為社工，5歲時舉家搬遷到台灣，13歲時再移民舊金山。她曾告訴舊金山觀察家報（San Francisco Examiner），自己成長於政治動盪年代，那時英國同意將香港主權移交中國，而台灣正從一黨專政邁向民主化。

陳詩敏尚未公開表態參選；不過，她的政治盟友、前舊金山市議員佩斯金（Aaron Peskin）透露，陳詩敏曾表示一旦裴洛西退休，她會認真考慮投入國會選戰。

去年11月，陳詩敏獲得裴洛西的支持，再度當選舊金山市議員。

佩斯金說，若陳詩敏當選聯邦眾議員，將會是亞裔美國人社群的一個重要里程碑。

同為亞裔、具印度血統的查克拉巴蒂（Saikat Chakrabarti）早在去年就表態2026年將挑戰裴洛西的席位，39歲的他是一名政治顧問和軟體工程師，財力雄厚。

他之前表示，自己之所以參選國會，並非基於年輕化的考量，也不是因為裴洛西任期太長；他指出，「我不認為裴洛西的政治手腕是這個政黨目前所需要的。我認為，政黨現在需要的是新的思維，以及真正能夠正面迎戰當今政壇極右勢力的方法。」

裴洛西之女克莉絲汀裴洛西也是潛在的接班人選，她與查克拉巴蒂一樣從未擔任過公職。對於角逐母親的席位，她一直語帶保留但也從未把話說死。

克莉絲汀裴洛西身兼律師與政治領袖的身分，自1996年起為民主黨全國委員會（DNC）委員，自2017年起擔任民主黨全國委員會的執行委員會成員。

4名人選皆為民主黨籍，誰能出線將持續受到關注。（編輯：陳承功）1141109