裴洛西宣布不競選連任 川普砲火依舊犀利

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國聯邦眾議院史上首位女性議長裴洛西（Nancy Pelosi）今天宣布，她將不會在明年尋求連任國會議員，結束橫跨40年的從政生涯。

綜合路透社和法新社報導，現年85歲的民主黨進步派指標裴洛西經常受到右派詆毀。她今天宣布退休後，美國總統川普砲火依舊犀利。

他在橢圓形辦公室告訴媒體：「我認為她是個邪惡的女人，做得很差勁，讓國家付出巨大代價且名譽受損。我認為她很糟糕。」

他說：「我認為她退休對國家來說是一大好事，她對國家帶來莫大負擔。」

裴洛西發言人被問到川普的評論時未立即回應。

裴洛西自1987年首次當選國會議員。裴洛西長期在前線積極爭奪眾議院主導權，尤其力抗共和黨的川普。川普2017至2021年首度擔任總統期間，雙方時常針鋒相對。裴洛西領導下的眾議院在2019年底和2021年初兩度彈劾川普，不過參議院最後都宣判川普無罪。

裴洛西今天在社群媒體發布聲明說：「我將不再尋求國會連任。我懷著感恩的心情，期待最後一年為民服務。」

加州兩天前以壓倒性票數通過「第50號提案」（Proposition 50）。這項有關選區重劃的公投目的在於明年期中選舉讓民主黨翻轉眾議院5席，以回應德州類似舉措爭取共和黨優勢。

這項公投由民主黨籍加州州長紐松（Gavin Newsom）主導推動，裴洛西代表的選區正是在加州。（編譯：盧映孜）1141107