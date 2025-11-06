裴洛西宣布「不再競選連任」 告別影片藏2022訪台畫面

2022年8月裴洛西訪台，晉見總統蔡英文，接受總統頒授特種大綬卿雲勳章。



美國眾議院首位女性議長、85歲的裴洛西（Nancy Pelosi）今天在X平台宣布不再尋求連任國會議員，近6分鐘的告別政壇影片中包含了她2022年訪問台灣，與時任總統蔡英文會面等畫面。當時她是25年來訪台層級最高美國政要，中國解放軍隨即在台灣周邊6海域軍演，並試射飛彈越過台灣上空。

85歲的裴洛西今天在X發布影片，向舊金山選民表示，將不再尋求連任國會議員，「懷著感恩的心，我期待作為你們代表的最後一年。」影片細數她從政近40年的點滴。

裴洛西領導眾議院民主黨近20年，曾2度出任眾院議長，橫跨4任總統，是民主黨和眾議院中最受矚目，可能也是最有權力的自由派人士。

裴洛西發布近6分鐘影片宣布不再競選連任，影片含2022年訪台畫面。

而最令台灣人印象深刻的，應是2022年仍是眾院議長的她8月炫風訪台，為25年來訪台層級最高美國政要，她的到訪同時激怒中國，解放軍隨即在台灣周邊6個海域軍演，並試射飛彈越過台灣上空。

裴洛西在台期間曾晉見總統蔡英文，接受總統頒授特種大綬卿雲勳章及款宴，另也拜會立法院副院長蔡其昌及跨黨派立法委員、參訪國家人權博物館，並與國家人權委員會主席、監察院長陳菊及公民團體代表進行圓桌論壇。



她在台期間多次強調，此行來台傳遞最重要的訊息就是美國堅定與台灣站在一起，台灣擁有美國國會兩院跨黨派支持。



