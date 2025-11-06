裴洛西宣布2026年不再參選 40年國會生涯落幕

裴洛西宣布從國會退休。（圖／達志／美聯社）

美國首位女性國會眾議院議長、民主黨重量級人物南希裴洛西（Nancy Pelosi），11月6日正式宣布，將不再參與2026年國會改選，結束長達近四十年的國會生涯。

根據《路透社》報導，現年85歲的裴洛西，自1987年當選聯邦眾議員以來，歷經多屆執政與反對陣營循環，長年擔任民主黨在國會的核心人物。她於社群媒體表示：「我將不再尋求2026年連任。懷著感恩的心，我期待我的最後一年國會服務。」

這項宣布緊接在加州選民大比數通過「提案50」之後。該提案由州長紐森（Gavin Newsom）推動，意圖藉由重劃選區，在2026年期中選舉中爭取五席眾議員席次，有利民主黨翻轉眾院。

裴洛西在國會領導風格強硬，尤其在川普（Donald Trump）總統任內與之對抗激烈，兩度推動彈劾案，雖最終均遭參議院共和黨否決。雙方言詞交鋒頻繁，2020年川普發表國情咨文時，裴洛西在眾議院會場內當眾撕毀講稿畫面曾引發全球關注。

對於裴洛西退休的消息，川普回應依然激烈。他在白宮表示：「她是對國家的巨大負擔，是一位邪惡的女人，做了很多破壞國家聲譽與名譽的事，我認為她很糟糕。」裴洛西方面未立即對此發表回應。

共和黨內大多對裴洛西的離去保持低調，但川普盟友、眾議員瑪喬麗‧泰勒‧葛林（Marjorie Taylor Greene）則罕見給予肯定，表示：「她對她的政黨有驚人的貢獻。希望我們也能像她那樣為共和黨做點事。」

裴洛西的退休也反映出民主黨內部長期對「高齡領導層世代交替」的呼聲。尤其在2024年總統辯論後，81歲的拜登表現不佳，最終宣布不再競選連任，其中亦有裴洛西等黨內元老的勸退壓力。

被問及政治生涯中是否有遺憾時，裴洛西曾於2022年表示，最大的遺憾是無法在選舉中取得更多席次，「讓像川普這樣的怪物無法當選總統」。

她的卸任，雖不預期對2026年後的民主黨領導層佈局造成動盪，但意味著一個時代的落幕。她早在2023年已交棒眾院黨團領袖職位，由紐約州的傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）接任；參議院部分則仍由74歲的舒默（Chuck Schumer）領導。

傑佛瑞斯表示：「裴洛西是具代表性的傳奇人物，長年來做出無數貢獻，改善無數人的生活。」

裴洛西長年提倡人權，早期便支持同志權益，曾積極協助歐巴馬推動全民健保（Obamacare），她本人也認為那是自己在國會最重要的成就。她在2022年回應媒體時說：「健保成為我們的主力議題，也將是我在國會最重要的貢獻。」

然而，政治激烈對立也對其家庭造成影響。2022年，其夫保羅‧裴洛西遭一名陰謀論者闖入舊金山住家，並以鐵鎚重創頭部，所幸後來康復。

在卸任前，裴洛西仍將完成第20屆任期。她曾自豪表示，身為民主黨主要募款人之一，「我一天得募款100萬美元，每週至少五天這樣做」。

儘管南希裴洛西政治生涯中經歷無數重大時刻，但對台灣而言，她最具象徵性的行動，無疑是她在2022年8月2日至3日，以眾議院議長身分率團訪台。此舉使她成為自1979年美國與中華民國斷交以來，第二位在任內訪問台灣的聯邦眾議院議長，同時也是《台灣旅行法》生效以來，訪台層級最高的美國現任聯邦官員。

