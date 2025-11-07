裴洛西將退休、告別政壇 川普又開酸

▲川普6日在白宮被問到對於裴洛西將告別政壇一事的看法時，酸溜溜的說這對美國是好事，直批裴洛西邪惡、對國家沒貢獻。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國民主黨最有影響力的人物之一、前聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），6日宣布將於2027年本屆任期結束時退休，不再代表舊金山於國會任職。裴洛西在社群平台X發布的告別影片中，也包括她2022年8月訪問台灣的畫面。另一方面，曾多次與她公開衝突的美國現任總統川普（Donald Trump）則批評她邪惡、腐敗、傷害國家，認為她退休對國家來說「是件好事」。

綜合媒體報導，裴洛西2022年8月訪問台灣，與時任總統蔡英文會面，當時還成為25年來、訪台層級最高的美國政要，引發北京強烈不滿，隨即在台灣周邊舉行大規模軍演，恫嚇報復。

除了訪台畫面，裴洛西長約6分的告別影片，還出現她多年前於北京天安門廣場，拉布條抗議中共鎮壓民主示威者的歷史鏡頭，凸顯她對兩岸議題的長期關切。

川普當地時間週四在白宮橢圓形辦公室，被問到裴洛西將退休一事時，直白的回應道：「我很高興她要退休了，我認為她退休對國家來說是件好事，因為她對國家來說是一個巨大的負擔....她是個邪惡的女人，工作做的一塌糊塗，給國家造成了巨大的損失和聲譽損害，糟透了。」

裴洛西是川普在政壇最激烈的批評者之一，在她領導眾議院的幾年，2人的緊張關係被詳細記錄下來，她不只多次與川普公開衝突，還曾2度主導對川普的彈劾程序，第1次是在2019年的川普第一任期期間，指控他濫用職權；第2次是在2021年的川普支持者強闖國會。

此外，2人的對抗還有經典一幕，是在2020年川普發表國情咨文後，裴洛西當場撕毀國情咨文副本。而川普在去年年底的大選勝出，並於今年1月重返白宮時，裴洛西也沒有出席就職典禮。

