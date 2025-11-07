裴洛西將退休！國會鐵娘子 縱橫政壇一甲子
[NOWnews今日新聞] 美國民主黨重要領袖、前聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），6日宣布將於2027年本屆任期結束時退休，不再代表舊金山於國會任職。高齡85歲的她，縱橫美國政壇數十載，「國會鐵娘子」的形象深植人心，年輕時還曾去天安門拉過布條，2022年更到訪台灣，直踩北京紅線。回顧她60多年的從政生涯，不畏強權、長期抗中的態度，讓她的政壇地位非同小可，留下一次次精彩事蹟。
一、出身政治世家：「最美政二代」之姿助選，連甘迺迪也臣服
裴洛西出生於1940年的馬里蘭州，一個義大利裔家庭，父親達歷山德羅（Thomas D'Alesandro Jr.）曾是巴爾的摩市長、美國眾議院議員，裴洛西上面有6個哥哥，其中1名兄長也曾擔任巴爾的摩市長，她是家中最年幼且唯一的女孩，從小就目睹、陪伴父兄穿梭政界，亦懂得發揮自身優勢，幫助穩固家族政治生涯。
1961年，20歲出頭的裴洛西，出席前美國總統甘迺迪（Jack Kennedy）的就職典禮，當時青春洋溢的她，與氣度非凡的甘迺迪合影畫面，至今仍時常被網友討論。
二、踏入政壇
雖然有家族資源挹注，但裴洛西堅毅果敢的個性，也體現在她的政治生涯上。從1987年起，裴洛西便當選並持續連任加州地區聯邦眾議員，儘管在她從政初期，女性參與政治的現象仍是少數，但裴洛西懂得不斷累積資歷、人脈，直到2001年成為美國史上第一位少數黨女黨鞭。
2007年1月，民主黨入主國會後，裴洛西以民主黨領袖的姿態，成為美國國會史上首位女性議長，成功打破玻璃天花板（glass ceiling），從2007至2011、2019至2023年初都擔任眾議院議長的她，也一度成為「美國第3號人物」，總統繼任順位僅次於副總統。
三、長期關注中國民主人權
1989年6月21日，天安門運動遭武力鎮壓後，當時在眾議院年資尚淺的裴洛西，協助主導、提出「1989年緊急中國移民救濟法案」（Emergency Chinese Immigration Relief Act of 1989, H.R.2712），允許3萬多名持有J-1簽證的中國學者，在簽證過期後，暫時無須回到中國，並希望讓他們在返回中國時，盡可能免於遭受迫害。
1991年9月，身為美國聯邦眾議員的裴洛西，與2位同僚在訪問中國期間，還跑到天安門廣場獻花，並拉起黑底白字布條，上面寫著「獻給為中國民主事業犧牲之人士」，引起中國公安警戒，到場「關注」，並導致隨行記者一行人遭短暫拘留。此時，距離1989年六四天安門事件發生，只有2年的時間。
當時同行的美國《有線電視新聞網》（CNN）北京分社社長齊邁可（Mike Chinoy）回憶，這是他第一次見識到裴洛西的高調，以及敢於直戳中共高層雙眼的精神，不論後果將會如何。
從北京返美後，裴洛西並未停止關注中國民主與人權的腳步，1993年開始便以人權迫害為由，反對中國申辦奧運，直到2008年北京奧運時，她仍極力呼籲時任美國總統小布希（George W Bush）對開幕式進行抵制；2019年香港爆發反送中事件，她也公開支持香港民主運動，譴責北京政府對香港的暴行，以及對新疆維族的種族滅絕；更以此在2022年北京冬奧上，以「外交杯葛」的形式，呼籲國際抵制中國政府。
四、2022年到訪台灣
2022年8月，仍是聯邦眾議長的裴洛西訪問台灣，與時任總統蔡英文會面，當時還成為25年來、訪台層級最高的美國政要，引發北京強烈不滿，隨即在台灣周邊舉行大規模軍演，恫嚇報復。
在訪台期間，裴洛西還投書《華盛頓郵報》，內容直指台灣是「韌性之島」，在政府治理、應對新冠大流行、倡議環保與氣候行動、企業家精神、創新文化與科技實力等方方面面，都展現實力。然而，這個充滿活力、穩健的民主政體，卻持續受到中共威脅，對此，美國不能袖手旁觀，必須實現對民主的承諾，強調台灣的自由以及所有民主政體，必須受到尊重。
五、與川普長期不對盤
裴洛西是川普在政壇最激烈的批評者之一，在她領導眾議院的幾年，2人的緊張關係被詳細記錄下來，她不只多次與川普公開衝突，還曾2度主導對川普的彈劾程序，第1次是在2019年川普第一任期期間，指控他濫用職權；第2次是在2021年的川普支持者強闖國會。
此外，2人的對抗還有經典一幕，是在2020年2月4日，川普發表國情咨文時，裴洛西當場撕毀國情咨文副本，事後更回應記者稱，自己已經相當客氣，因為川普的國情咨文演講「全是謊言、沒有一頁是真話」。
川普在去年年底的大選勝出，並於今年1月重返白宮時，裴洛西也沒有出席就職典禮。
