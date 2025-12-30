裴洛西訪台是錯誤？美前國安顧問曝「對台影響」：代價大於益處

美國聯邦眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）曾於2022年8月率團訪台，並拜會時任總統蔡英文，當時引發北京強烈反彈，大動作加強對台軍事演習。而曾在美國前總統拜登（Joe Biden）政府擔任國安顧問的蘇利文（Jake Sullivan）近期受訪時稱，裴洛西訪台的「代價大於益處」。

裴洛西率團訪台獲時任總統蔡英文接見。（圖／翻攝總統府）

蘇利文11月時登上Podcast節目《ChinaTalk》。當被主持人問到他是否認為「裴洛西訪台」是個錯誤時，蘇利文強調，「聽著，我想對（前）議長公平一點，我會回答你的問題，你知道我想以公平的方式來回答」。

蘇利文提到，他曾與裴洛西談過關於訪台的事。裴洛西告訴他，「你們白宮的所有人，民主黨、共和黨人都太拘謹了，我應該能做我想做的事，誰都不該告訴我們是否能去某個城市」。蘇利文認為，這位時任的政壇第3號人物「觀點非常清楚直接」。

而蘇利文也發表了看法，他指出，「我認為，那次訪問為台灣帶來的代價遠遠超過了益處」。

他解釋，「對我來說，這很容易理解，我認為它（裴洛西訪台）不僅立即引發中國的強烈反應，對台灣施加了巨大壓力，還改變了台灣周邊的作戰環境，且這種改變再也回不到以前，台灣的周邊環境發生實質性、負面的變化」。至於正面影響，蘇利文表示，「我認為也許有某些『象徵意義』吧」。

解放軍昨（29）日對台灣發動「正義使命-2025」演習。據悉，解放軍自2022年8月因應裴洛西訪台，展開首次圍台軍演以來，至今共有7次圍台軍演。

