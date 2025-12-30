裴洛西訪台錯了嗎？ 前白宮國安顧問：台灣付出的代價遠大於利益

美國拜登政府時期的國家安全顧問蘇利文，日前在接受時論節目專訪時坦言，裴洛西2022年8月堅持訪問台灣，台灣所付出的代價，遠大於所能獲得的利益。

曾經在美國拜登政府擔任白宮國安顧問的蘇利文，最近受訪時坦言，他認為2022年8月，時任美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，台灣所付出的代價，遠大於利益。（葉柏毅報導）

蘇利文是在接受YouTube的時事評論節目「ChinaTalk」專訪時，被主持人問到，裴洛西在2022年8月當時訪台，是否「是個錯誤」時，蘇利文坦言，其實裴洛西訪台，台灣所付出的代價，遠大於所能得到的好處。

蘇利文說，裴洛西那次堅持要訪問台灣，不僅引發中方激烈回應，對台灣施加大量壓力，也導致台灣周邊的作戰環境，發生劇烈變化，到現在還不能恢復到裴洛西訪問前的狀況。蘇利文說，台灣的周邊緊鄰環境，在裴洛西訪問之後，已經發生負面方向的實質變化，至於正面影響，蘇利文想了想之後表示，他只能猜想，可能為台灣帶來了「某種象徵意義」。

裴洛西2022年8月訪問台灣時，曾獲當時總統蔡英文接見。裴洛西本來希望藉由這次訪問，象徵力挺台灣，不過事後據瞭解，即使台灣內部對於裴洛西那次訪台，也意見分歧。而北京方面則是在裴洛西訪台之後，立即舉行具有針對性的軍演，在裴洛西訪台之後，解放軍一共舉行了六次軍演，加上這次軍演是第七次，也橫跨到賴清德總統任內。