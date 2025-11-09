裴洛西退休引爆卡位戰！華裔女議員可望參與角逐眾院席位

美國前眾議院議長裴洛西，宣布明年不再尋求連任，投下政壇震撼彈，也引發民主黨接班爭奪戰，其中曾率團訪台的加州參議員威善高、以及出生香港在台灣成長的舊金山市議員陳詩敏，都是可能人選。

裴洛西。（圖／美聯社）

美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，裴洛西（Nancy Pelosi）自1987年以來已連任超過30年，日前她宣布將卸下舊金山選區國會席位，引發當地政壇開啟世代更替競爭。

報導指出，目前已有2名民主黨人士宣布角逐，包括具有科技業背景的查克拉巴提（Saikat Chakrabarti），以及加州州參議員威善高（Scott Wiener），其中威善高曾任舊金山市議員長達6年，經常為爭議性政策挺身而出，《中央社》指出，他曾於今年4月曾率團訪問台灣，是加州參議會自2007年以來首次組團訪台。

廣告 廣告

此外，現年47歲的舊金山市議員陳詩敏（Connie Chan）也可望參與角逐，她出生香港，父親為警察、母親為社工，5歲時舉家搬遷到台灣，13歲時再移民舊金山，《CNN》指出，她視裴洛西為導師，並有望獲進步派人士和工會領袖的支持。此外，還有消息指出，裴洛西的女兒克莉絲汀裴洛西（Christine Pelosi）也可能參選，但目前消息尚未證實。

延伸閱讀

MLB/費城人哈波嗆大聯盟主席 竟被威脅「丟進水溝裡」

MLB/今井達也有意入札 前西武洋砲幫背書：他超厲害

MLB/村上宗隆不適合洋基？ 紐媒分析：位置跟現有陣容重疊