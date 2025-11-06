裴洛西「不再競選連任」 從政40年、美眾院首位女議長告別政壇

2022年5月18日，美國眾議院議長裴洛西在國會山莊發表演說。路透社



美國聯邦眾議院前議長、85歲眾議員裴洛西今天（11/6）宣布不再尋求連任，將於明年底完成任期後告別政治舞台。她屹立政壇近40年，並以「鐵拳」風格領導眾院民主黨20年，美國媒體Axios指她的謝幕標示「一個時代的結束」。

廣告 廣告

85歲的裴洛西今天在X發布近6分鐘影片，向舊金山選民表示，將不再尋求連任國會議員，「懷著感恩的心，我期待作為你們代表的最後一年。」影片細數她從政近40年的點滴。

路透社報導，裴洛西1987年當選議員，2002年成為民主黨的國會領袖，領導眾議院民主黨20年；2007年獲選為眾議院議長，成為美國政治史上首位女性眾院議長，並於2019年二度出任眾院議長。

她在影片中感性說道：「我們創造了歷史，也推動了進步。我們一直走在前端，現在更須持續積極參與民主，並為我們所珍視的美國理想而奮鬥。」「我想對我深愛的城市說：舊金山，相信你們的力量。」

2007年1月4日，裴洛西獲選為眾議院議長，成為美國首位女性眾院議長。路透社

路透社指出她從政時期，贏得了人權捍衛者、同性戀權利倡議者的聲譽，上世紀80年代愛滋病蔓延全球，肆虐她的家鄉舊金山時，她是率先嚴肅關注愛滋病的政治人物之一。

近年川普（Donald Trump）兩度當選美國總統，她與川普的齟齬愈演愈烈，曾說希望自己贏得更多選舉，「確保像川普這樣的人永遠不會成為美國總統」，她確實2度嘗試將川普拉下台，主導眾院2019年底和2021年初彈劾川普，但在參議院遭擋下。

廣告 廣告

2019年1月3日，裴洛西第二度擔任美國眾院議長。路透社

川普與她結梁子之深，川普2020年發表國情咨文，抵達眾院時拒絕與她握手，她則在川普演說後將其文稿撕毀，她表示原因是每一頁都包含了謊言。

她鮮明的立場為她自身與家人帶來威脅，2021年1月國會暴動期間，暴民指名找她算帳；2022年歹徒入侵她舊金山住所，攻擊她的丈夫。

2020年2月4日，美國眾院議長裴洛西在川普發表國情咨文後，撕掉他的文稿。路透社

3年前，裴洛西宣布從民主黨領導層退休，為年輕一代民主黨人讓路；如今宣布2026年底告別政壇。路透指出隨著她離去，國會失去一位歷史性人物，一位穿著標誌性高跟鞋，以鐵拳風格，用驚人速度穿梭國會大廈舉行了一場又一場的會議的傳奇人物。

而民主黨也將失去一位超級吸金的募款大將，她曾表示：「我一週至少有5天，每天必須籌集大約100萬美元（約3096萬元台幣）。」

2022年7月14日，美國眾院議長裴洛西結束於國會山莊的記者會，離開會場。路透社

更多太報報導

裴洛西宣布「不再競選連任」 告別影片藏2022訪台畫面

川普轟民主黨「神風特攻隊」摧毀國家 政府關門36天破紀錄

俄羅斯「黑寡婦」專挑士兵騙婚 等老公陣亡笑納600萬撫恤