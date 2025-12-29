裴洛西：民主黨將在美國期中選舉後重新掌握眾議院

美國前眾議院議長裴洛西（中）

[Newtalk新聞] 美國前眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）昨（28）日在ABC電視台的「本週」節目中預測，民主黨將在明年中期選舉後重掌眾議院。，而民主黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）將成為新任眾議院議長。

《華盛頓時報》（The Washington Times ）報導，於2007年成為美國史上首位女性眾議院議長的裴洛西女士於被譽為美國史上最具影響力的議長之一，曾協助歐巴馬總統通過了包括《平價醫療法案》在內的多項重要法案。

她也曾多次與川普先生發生衝突。

這位85歲的議長上個月宣布不再尋求連任。裴洛於1987年首次當選，至今已在國會任職近40年，代表舊金山選區。

週日，她表示，傑弗里斯領導的眾議院將擁有所有反擊川普的工具，從控制財政權力到要求聯邦機構提供信息，這些機構現在對立法者隱瞞資訊。

裴洛西說：「由於他這個人問題重重，很難讓他簽署任何文件，但你可以阻撓他們提出的某些方案。”

裴洛西也暗示，如果川普在民主黨佔多數的國會面臨第三次彈劾，他只能怪自己。

「現在，國會的共和黨人已經名存實亡了，他們只是按照總統的指示行事。」「一旦我們敲響彈槌，這一切就結束了。」

