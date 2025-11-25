裴社長再度南下 大啖高雄哈瑪星代天宮廟口三家必吃老店：汕頭麵、黑旗魚丸、烤黑輪！

裴社長專程南下「補美食」，深入高雄港的起源地——哈瑪星，並在當地信仰中心「代天宮」廟口，探訪三家傳承超過一甲子的厲害老店。（鏡好聽提供／何宗昇攝）

《裴社長吃喝玩樂》高雄美食系列再添新篇章！裴社長的高雄朋友，聽完他介紹鹽埕、前金等地的美食後，抗議怎麼沒有推薦哈瑪星的美食？為此，裴社長專程南下「補美食」，深入高雄港的起源地——哈瑪星，並在當地信仰中心「代天宮」廟口，探訪三家傳承超過一甲子的厲害老店。

「哈瑪星呂汕頭麵」的招牌乾麵帶有濃濃的酒香、中藥滷香和麵條的小麥香氣，口感神似台南豆菜麵，卻多了豐富層次。（何宗昇攝）

裴社長首先來到位於代天宮大門右側的「哈瑪星呂汕頭麵」。這家創立60多年的老店，是在地人從小吃到大的好味道。裴社長讚賞招牌乾麵帶有濃濃的酒香、中藥滷香和麵條的小麥香氣，口感神似台南豆菜麵，卻多了豐富層次。此外，裴社長表示店家的菊花肉（嘴邊肉）切得極薄，也是必點美味。

「哈瑪星黑旗魚丸大王」創立於1953年，憑藉真材實料的旗魚丸在廟口稱霸一甲子。（何宗昇攝）

吃完乾麵，裴社長立刻到對面品嘗「哈瑪星黑旗魚丸大王」。這家創立於1953年的老店，憑藉真材實料的旗魚丸在廟口稱霸一甲子。裴社長推薦一次能嘗到3種丸子的「綜合魚丸湯」，店家的旗魚丸選用東港上選黑旗魚的魚肚肉打成肉漿製成，口感鮮脆彈牙；肉丸是在旗魚漿中加上扁魚和豬肉，提升鮮味；蝦丸則充滿蝦肉甜味，搭配以大骨熬煮的淡雅湯頭與芹菜末，令人回味無窮。

「D麵線焿烤黑輪」的麵線焿，湯頭以大骨加上柴魚熬煮，味道濃郁，搭配魚羹和肉羹，豐盛又美味。（何宗昇攝）

最後一站，裴社長在友人的強力推薦下，要挑戰上回在廖家黑輪吃到的高雄烤黑輪滋味。這家「D麵線焿烤黑輪」也是創立於1953年，烤黑輪一上桌就香氣爆棚，裴社長發現這家店的黑輪較薄，咬了一口，酥脆又有咬勁！據老闆透露，黑輪用的魚漿，魚肉比例高，烤起來特別香脆，刷上用醬油和糖製成的古早味醬料與花生粉，鹹甜交織，讓人不知不覺就能吃下三四串。此外，裴社長也推薦店家的麵線焿，湯頭以大骨加上柴魚熬煮，味道濃郁，搭配魚羹和肉羹，豐盛又美味。

裴社長對哈瑪星代天宮廟口美食印象深刻，他也預告將繼續探索更多哈瑪星在地的好滋味。

