裴社長小吃手記（有片）／老台北才懂的魷刃有魚

源自台北大稻埕、迪化街南北貨的魷魚小吃，是來到台北的必嘗美食。圖為「兩喜號」的燙魷魚。（90元／份）

我今天要聊一下台北萬華到大稻埕一帶的魷魚美食文化。我從很年輕的時候，就在這一帶吃魷魚羹。雖說全台北市甚至全台各地都有魷魚羹，但論密集程度，還是以萬華、大稻埕一帶為勝。我查了一下資料，好像魷魚羹確實是從這裡發源並發揚起來的。

早期的大稻埕是航運港口，因為河港的條件，成為北部南北貨的集散地，來自日本北海道、韓國，後來是阿根廷的大魷魚乾，當然是其中的重要商品。因為乾魷魚不好賣，這些南北貨的老闆一開始是直接用乾魷魚剪絲來燉湯添海味，或做成魷魚絲，或壓成網狀的魷魚片，刷上糖汁在爐火上烤。大概在40、50年前，每家電影院旁邊都有這種烤魷魚片的小攤。

這些南北貨店的老闆要做大生意，會送魷魚乾給魚販來研發食物，魚販在做魚丸、魚羹、花枝羹時，把發泡好的魷魚，切絲拌進魚漿中，增加口感，慢慢促成如今魷魚羹的誕生。這裡就不能不提到迪化街的魷魚大王李維中，他經營勝益南北貨行，掌握了讓魷魚Q彈的發泡技術，獨步全台，而且他不藏私，傳授給在地買家，這是他做生意厲害的地方，也是促成魷魚羹好吃的關鍵。

大稻埕是台灣北部航運港口，使得鄰近的迪化街成為南北貨集散地。

現在的迪化街仍可見往日商業繁盛的風華。



