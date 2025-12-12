裴社長小吃手記（有片）／高雄味裡的豪邁滿出來

裴偉社長（左）與高雄市長陳其邁（右）一起吃逛六合觀光夜市。

我這次去高雄，高雄市長陳其邁特別抽空帶我吃六合夜市，我們一起吃了林宗興鱔魚意麵、莊記海產粥和蔡家烏魚子；甜食是裝在另一個胃的，又吃了紅豆豆花和地骨露；還大方分享他愛吃的牛肉鍋和從小吃到大的陳其邁版牛肉麵，高雄豪邁之名，果然名不虛傳。

六合夜市其實是我認識高雄的起點。高三時去高雄同學家玩，他家在六合夜市裡開遠東藥局。印象中，天色一暗，人潮湧進，好熱鬧啊，那是我人生第一次吃鱔魚意麵，我這次到六合夜市看到遠東藥局，人生回憶全都連起來了，真好。

跟陳其邁市長吃的第一攤就是鱔魚麵。這家「林宗興鱔魚意麵」是超偶歌手林宗興的爸媽開的，他們從台南佳里到高雄打拚，40年前決定賣炒鱔魚，爸爸林志成研究了近兩個月，調出現在的醬汁；媽媽林周秀蓮炒功了得，連配角高麗菜都有鑊氣。

我吃的炒鱔魚厚度夠，酸甜剛好；陳其邁吃炒花枝，他說高雄人喜歡吃花枝較薄的頭角部位，特別脆韌，我一吃果然如此。高雄推動演唱會經濟帶動夜市人潮，我聽陳市長說生意太好，老闆炒鱔魚炒到手都抬不起來，可見這家的炒鱔魚多麼好吃。

鱔魚意麵是裴偉社長（左）多年前對六合夜市的初印象，這次和陳其邁市長（右）一起享用，連結起裴社長的人生記憶。



