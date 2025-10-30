裴社長小吃手記16／基隆外帶美食

基隆小吃匯集了百年移民美食，絕非一個廟口可以承載，必須走進大街小巷挖掘，才能找到真正的基隆味。

現在我吃基隆小吃，大多是拜託朋友外帶給我，所以我就叫它基隆外帶美食，可以去現場的話，當然更好吃。不過即使是外帶也是好吃的。我《鏡週刊》的同事可以做證。自從開始錄《裴社長吃喝玩樂》，我除了帶同事去外面吃小吃，也會利用中午開會完，買東西回來和大家一起分享，聽大家的意見，等於在公司開小吃團膳。一傳十、十傳百，大家都想試吃，所以從一開始的3、4位、10位，到現在的25份。大家吃得不亦樂乎，他們都可以做證。

我今天要說的臭豆腐、豆干包、大腸圈，從基隆直送，打開都還是熱的，風味不減，所以我大方的推薦，第一家就是50年老店：劉家臭豆腐。

基隆是個雨港，港都的風情盡在港邊。下雨的冬天夜晚，沿著港邊走路到基隆舊公車總站，在淒風苦雨中，你走進陽明海運大樓的騎樓，小小的攤子，上面懸著鎢絲燈泡，在昏黃的燈光下，你向老闆點了一盤臭豆腐，要多加辣，要多泡菜，要豆腐再多炸一回。

身材精瘦的老闆都說好，然後上桌它定是一盤讓你滿意的「臭豆腐」，然後加一碗「魷魚焿湯」，這樣的冬夜也增添了溫暖。這是我最喜歡最推薦的基隆臭豆腐：劉家臭豆腐。

原本在騎樓下擺攤的「劉家臭豆腐」，現在已經在港西街有了店面。

劉家臭豆腐的用餐空間極為樸素。



