裴社長小吃手記17／我最愛的赤肉羹

「赤肉羹」是我最愛的小吃之一，圖中為基隆金茶壺八寶冬粉的「肉羹湯」。（70元／碗）

我愛肉羹，從小到大吃了無數的肉羹。一開始是接觸基隆的肉羹，主要是基隆廟口的「天一香肉焿順」和八寶冬粉那家的「魚翅肉羹」。後來搬家到台北，第一件事就是在居家附近找好吃的，我家非常靠近東門市場，很幸運的，我很快就吃到我認為台北市最好吃的肉羹。

我最先注意到「東門赤肉焿」是因爲他的甜不辣，嚴格來說是因為關東煮而到了這家店，我切了一些甜不辣，老闆問我要不要赤肉羹？我想店名叫「赤肉焿」一定有可取之處，就叫上了一碗，結果，發現新大陸了！台北竟然有和基隆一樣好吃的羹。

開在東門市場的「東門赤肉焿」，是開了數十年的知名老店。

勾芡得恰到好處的肉羹，是東門赤肉焿的招牌絕活。

請原諒我，我來自基隆，一切都以基隆來比較。這碗肉羹，是用豬肉條醃抓地瓜粉及香料醬油而成。味道濃郁還吃得到赤肉本身的鮮甜，湯頭沒有勾芡得太稠，裡面有筍絲，很好，我喜歡。我當天就買了外帶的生肉羹回家複製。

現場裝著一大盆生肉羹，也可以供客人外帶。



