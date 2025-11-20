裴社長小吃手記19／東門市場美食（中）

今天介紹的「東門興記手工水餃」「信遠齋」和「正記南京板鴨」都是東門市場周邊很受歡迎的熟食店。圖為東門興記的熟食。

今天要繼續聊聊東門市場美食，不過今天聊的店家並不真正在東門市場裡面，「東門興記手工水餃」還算在市場外面，「信遠齋」和「正記南京板鴨」已經到了信義路上了。不過它們都在東門市場的範疇內，我一直把它們視為東門市場美食，講到東門市場，不能不聊到這3家店。

在台北的滷味江湖中，「信遠齋」和「正記」享有非常高的地位。美食評論家逯耀東的文章中提到過正記南京板鴨和北平逸華齋的滷味，這個老滷味就是我今天要聊的正記和信遠齋，因為信遠齋正是傳承自北平逸華齋。

廣告 廣告

聊到這家知名的老店，還是得說一下歷史典故，信遠齋店門口就寫得很清楚，信遠齋是傳承自「北平逸華齋」已超過60個年頭的北方鹹香口味，創始人盧易麈大夫原本是北京同仁堂大夫，民國38年來台於開封街上「北平同仁堂國藥號」當坐堂大夫，由於醫術高明，因此每逢年節總有許多感念盧大夫的病人上門送禮，讓盧大夫苦思該如何回禮。

因為他看診之餘喜好夜晚在家小酌搭配下酒滷味，因此運用本身擅長的中藥知識製作燻雞滷味，一開始僅是和親友分享，後來也作為回禮之用；久而久之品嘗過美食的眾人不斷要求對外販售，因此無心插柳，創設「北平逸華齋」販售燻雞滷味，讓眾多饕客終能一飽口腹之慾。

店裡展示著信遠齋傳承自「北平逸華齋」的過往事蹟。

盧大夫過世後，其家人決定不再營業，深受盧大夫信任的乾女兒周媽媽，希望能將好味道保留下來，因此與丈夫兩人帶著一同工作幾十年的員工共同創業，周媽媽取誠信的「信」與長遠的「遠」，為新店命名「信遠齋」。



【點擊看完整全文】





更多鏡週刊報導

裴社長小吃手記18／東門市場美食（上）

裴社長小吃手記17／我最愛的赤肉羹

裴社長小吃手記16／基隆外帶美食