裴社長小吃手記20／東門市場美食（下）

東門市場有許多非常精彩的小吃，包括歷史最悠久的「東門城滷肉飯」。（30元／小碗、50元／大碗）

我今天要繼續聊聊東門市場美食。既然是東門市場，雖然上次聊赤肉羹已經聊過的「東門赤肉焿」，就不能放過，自外於東門市場，這樣以後聽眾想去東門市場按圖索驥，就不會漏掉他。

上回說過我愛肉羹，從小到大吃了無數的肉羹，一開始是接觸基隆的肉羹，搬家到台北後第一件事就是在居家附近找好吃的，很幸運的，我很快就吃到我認為台北市最好吃的肉羹：東門赤肉焿。

「東門赤肉焿」是我心目中水準最貼近基隆的肉羹老店。

只要店有開，無論晴雨，從早上到中午，都是川流不息的客人。

我最先是因為他的甜不辣，嚴格來說是關東煮而到了這家店，我切了一些甜不辣，老闆問我要不要赤肉羹？我想店名叫「赤肉焿」一定有可取之處，就叫上了一碗，結果，發現新大陸了！台北竟然有和基隆一樣好吃的肉羹。請原諒我，我來自基隆，一切都以基隆來比較。

這碗肉羹，是用豬肉條醃抓地瓜粉及香料醬油而成，味道濃郁，還吃得到赤肉本身的鮮甜，湯頭沒有勾芡得太稠，裡面有筍絲，很好，我喜歡。我當天就買了外帶的生肉羹回家複製。因為離我家近，也常帶老婆小孩來這裡吃，後來發現他們下課會自己來吃，所以也是他們認證好吃的肉羹店。我其實真心覺得東門赤肉焿是台北最合我胃口的赤肉羹。



